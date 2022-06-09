总台央视记者：6月6日至8日，国务委员兼外长王毅应邀访问哈萨克斯坦并出席“中国＋中亚五国”外长第三次会晤。这是“中国＋中亚五国”外长会首次在中亚国家举办。发言人能否介绍此行取得哪些重要成果？

赵立坚：王毅国务委员兼外长此行活动充实，成果丰硕，意义重大。

访问哈萨克斯坦期间，王毅国务委员兼外长会见哈总统托卡耶夫，同副总理兼外长特列乌别尔季举行会谈。双方一致认为，中哈关系已站在新的历史起点，两国应继续本着睦邻友好、相互尊重、平等互信、互利共赢原则，赓续传统友谊，深化务实合作，携手打造中哈关系下一个黄金三十年。具体要做到四个“坚定不移”：一是坚定不移增进战略互信，继续坚定支持对方走符合本国国情的发展道路，加大在涉及彼此核心利益问题上相互支持力度。二是坚定不移开展互利合作，深化发展战略对接，积极探讨中方参与“新哈萨克斯坦”建设，哈方参与中方构建“双循环”新发展格局的具体途径。三是坚定不移弘扬中哈世代友好，积极推进互设文化中心，在哈设立传统医学中心，继续深化抗疫合作。四是坚定不移维护国际公平正义，大力弘扬“上海精神”，推动亚信进程不断向前发展，哈方完全支持并愿积极参与全球发展倡议和全球安全倡议。双方还宣布就分别在西安和阿克托别设立总领事馆达成一致，中哈边境口岸已全部恢复运营，双方航空公司即将实现每周两班双向直飞。哈方将把对中国公民入境72小时免签待遇延长至14天。

出席外长会晤期间，王毅国务委员兼外长同各方聚焦落实中国同中亚五国建交30周年视频峰会成果，就进一步构建中国—中亚命运共同体提出五点倡议：一是完善六国合作的四梁八柱，二是打造疫后复苏的强劲引擎，三是构筑地区和平的坚实堡垒，四是开辟人文交流的多元路径，五是凝聚全球治理的积极力量。这次会晤的最主要成果就是一致同意建立“中国＋中亚五国”元首会晤机制，每两年举行一次峰会，以对六国合作作出顶层设计和战略引领。会晤还通过《“中国＋中亚五国”外长会晤联合声明》《落实中国同中亚五国视频峰会共识路线图》《关于深化“中国＋中亚五国”互联互通合作的倡议》和《“中国＋中亚五国”数据安全合作倡议》四份成果文件。

王毅国务委员兼外长在记者会上将会晤达成的共识归纳为十个方面。其中重要的有：携手建设一个自主、和平、繁荣、合作的中亚；推进“一带一路”建设向共建绿色丝路、数字丝路、安全丝路高质量发展；保障中欧班列安全稳定运营，推进人员“快捷通道”和货物“绿色通道”；中亚国家一致支持习近平主席提出的全球发展倡议和全球安全倡议，愿共同为全球治理贡献力量；中亚国家还支持中方提出的《全球数据安全倡议》，为构建和平、安全、开放、合作、有序的网络空间作出努力。

王毅国务委员兼外长还分别同土库曼斯坦副总理兼外长梅列多夫、吉尔吉斯斯坦外长库鲁巴耶夫、塔吉克斯坦交通部长伊布罗希姆、乌兹别克斯坦代外长诺罗夫举行双边会晤，落实今年2月习近平主席同各国总统北京会晤共识，增进了彼此互信，推进了务实合作。

最后我还想强调的是，中国与中亚五国地理上山水相连，安全上休戚与共，经济上优势互补，我们是心心相印、并肩同行的命运共同体。展望未来，中方愿同中亚国家一道，以“中国＋中亚五国”机制升级为契机，不断深化同中亚伙伴的政治互信和互利合作，携手打造更加紧密的中国一中亚命运共同体，造福六国和六国人民。

新华社记者：据报道，8日，美国国家安全顾问沙利文称，美国将加大对地区投入，美洲峰会将给域内人民带来实际成果，美方投资比中方项目更具影响力。美国白宫官员称，制衡中国在本地区利益的最好方法是积极构建美方的经济愿景。中方对此有何评论？

赵立坚：中方一贯秉持相互尊重、平等互利、合作共赢、开放包容理念，在尊重彼此需求和利益基础上，同拉美和加勒比国家开展经贸等领域的务实合作。在新冠疫情背景下，中拉经贸合作逆势增长。去年双方贸易额首次突破4500亿美元，为地区国家复苏经济、改善民生发挥了重要积极作用，表明中拉合作具有强大韧性和内生动力。

墨西哥外长埃布拉德近日发文《为了所有人的美洲》指出，墨方希望以国际法和不干涉为原则，在21世纪的美洲大陆构建全新的政治经济关系。我想，这也代表了绝大多数拉美和加勒比国家的心声。拉美和加勒比国家有权自主选择发展道路和合作伙伴。美国为一己私利，以排挤、遏制其他国家为目的的所谓合作，是对拉美和加勒比国家的极大不尊重，注定不会得到地区国家认同，更不会给地区人民带来真正的利益，也必将以失败告终。

澳亚卫视记者：据报道，当地时间8日，国际原子能机构理事会通过了美、英、法、德提交的关于对伊朗保障监督问题决议，中国和俄罗斯投了反对票。请问中方对此有何评论？发言人能否进一步介绍中方立场？

赵立坚：中方反对有关国家推动国际原子能机构理事会通过决议对伊朗施压，因为施压无助于解决问题，反而会激化矛盾，破坏外交努力，导致紧张局势升级。当前，全面协议恢复履约谈判正处于最后关头。在机构理事会采取对抗性做法，只会损害伊朗与机构的合作，破坏伊核谈判进程。

中方支持机构与伊方通过对话合作解决在保障监督问题上的分歧。当务之急是推动伊核谈判顺利收官，实现全面协议重返正轨，届时保障监督问题将迎刃而解。美方作为伊核危机的始作俑者，理应彻底纠正错误，积极回应伊方合理关切，推动恢复履约谈判尽早达成协议。所有各方均应为外交努力创造必要条件和良好氛围。

《中国日报》记者：8日，世界银行发布的最新一期中国经济简报显示，今年一季度中国经济表现较为强劲，在调控有力的财政货币政策等一系列稳经济政策措施推动下，中国经济下半年增长势头有望反弹。考虑到前段时间外界对中方防疫政策的关注评论，中方对此有何评论？

赵立坚：我注意到有关报道。当前，受新冠肺炎疫情和全球通胀加剧等因素影响，世界经济复苏面临严峻挑战。

作为世界第二大经济体，中国坚持统筹疫情防控和经济发展，坚持“动态清零”，最大程度保护人民生命安全和身体健康，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。我们不仅实现了自身经济的持续稳健发展，也为稳定全球产业链供应链作出重要贡献。特别是5月以来，面对经济下行压力，中国政府采取一系列迅速、果断措施，积极扩大内需、保障物流畅通、促进产业链供应链稳定，确保经济增长。制造业企业复工复产步伐明显加快，工业经济呈现企稳向好的迹象。事实证明，中国经济韧性强、潜力足、回旋余地广、长期向好的基本面没有改变。

良好的疫情防控是经济社会发展的基础，也是最有利的营商环境，是中国呈现给各国企业最亮丽的名片。中国贸促会日前发布的报告显示，超五成受访外企将中国作为首选投资对象。中国美国商会、中国德国商会今年报告显示，83%的美资、96%的德资企业看好中国市场，66%的美资企业和71%的德资企业计划增加在华投资。今年前3个月，中国外商直接投资同比增长25.6%，利用外资总量和增速均居全球之首。

面对国内外各种风险挑战，中国经济定能确保行稳致远，为世界经济企稳复苏提供强大动能、注入更多中国力量。

总台国广记者：据报道，8日，中国欧盟商会主席伍德克介绍一份关于欧洲公司在中国创新体系中的作用的报告时说，退出中国市场者在伤害自己，脱钩对产品开发不利，如果欧盟与中国脱钩，欧洲公司就会失去在本国维持运营的资金。中方对此有何评论？

赵立坚：伍德克主席说得很好。当前世界经济形势复杂严峻，合作共赢是唯一正道，封闭排他、对立分裂只会走进死胡同。作为一个拥有14亿人口、9亿劳动力资源、1.2亿市场主体的发展中大国，中国始终是带动世界经济复苏的重要引擎和各国企业投资兴业的热土。中国经济韧性强，潜力足，长期向好的基本面不会变。中方将继续深化改革，扩大开放，打造市场化、法治化、国际化营商环境，为包括欧盟国家在内的外国在华企业提供更多的机遇，欢迎各国企业在华投资兴业。

深圳卫视记者：即将到来的本周日，也就是6月12日，是国际劳工组织确定的“世界无童工日”。我们注意到，联合国大会计划到2025年结束所有形式的童工，但美国至今仍在大量使用童工。请问中方对此有何评论？

赵立坚：儿童是未来的希望。尊重和保护儿童权利、使他们免于从事繁重劳动是各国共识。但作为世界上最发达的国家，美国却屡次因严重的童工问题受到国际劳工组织点名批评。

与奴隶贸易、种族歧视一样，美国的童工问题由来已久。早在100多年前，美国矿井、烟草农场、纺织工厂就开始雇佣压榨童工。时至今日，这一问题仍未解决。据统计，每年从境外贩卖至美国从事强迫劳动的10万人中，50%为未成年儿童。据美国官方统计，2019年美执法人员发现违反《公平劳动标准法》的童工案达858宗，在危险职业场所工作的未成年人达544名。就在去年10月，美国威斯康星州还通过了允许14岁儿童延长工作时间的法案。

在美国，农业领域童工的生存状况最为堪忧。据非营利机构“美国农场工人就业培训计划”估计，美国约有50万童工从事农业劳作，很多孩子从8岁开始工作，每周工作长达72小时，每天劳作10小时以上也不鲜见。这些农场童工长期暴露在农药等化学品的危险之中，儿童因农药致癌风险是成年人的3倍。此外，他们还需要操作锋利的工具和沉重的机械。由于缺乏必要培训和保护措施，他们的生命安全都得不到保障。据《华盛顿邮报》称，仅2003到2016年间，美国就有452名儿童因工伤死亡，其中237名童工死于农业事故，占比超过一半。此外，美国多个州存在烟草农场大量雇佣儿童从事收割和晾晒烟叶等情况，很多儿童出现尼古丁中毒现象，甚至被发现肺部受到感染，对他们的身心健康造成极大危害。

美国童工的悲惨遭遇只是美国系统性侵犯人权问题的冰山一角。美方应该正视并切实解决自身存在的侵犯童工权利问题，尽快批准《联合国儿童权利公约》，保障好本国儿童的合法权益。

印度广播公司记者：微信聊天群消息显示，有少数印度学生接到中国驻印度使馆电话，通知他们中国使馆将于6月10日开始接收签证申请。该消息引发一些等待赴华签证印度公民的焦虑。上个月印方已向中方提交了希返华复学的印度学生及希赴华与家人团聚的印度公民名单。你可否确认中方何时开始接受以上两类印度公民签证申请?

赵立坚：谢谢你对印度返华复学留学生问题的关注。我已经多次应询回答包括你在内的印度记者的有关问题。我能告诉你的是，疫情发生以来，中方在确保防疫安全的前提下，始终为确有需要来华的外国人，包括外国留学生在内提供便利，并不断动态调整签证等相关政策。

关于你提到的具体问题，请你或你的同事直接向中国驻印度使馆了解。

日本共同社记者：第一个问题，台湾今天给法国议员授予了勋章。你对此有何评论？第二个问题，美国宣布了新一轮对台军售。请问中方对此有何评论？

赵立坚：关于第一个问题，世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分。中方坚决反对建交国同台湾进行任何形式的官方和政治往来。我们敦促有关方面恪守一个中国原则，不要向“台独”势力释放错误信号，用实际行动维护双边关系健康稳定发展。

关于第二个问题，美国向中国台湾地区出售武器，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报特别是“八·一七”公报规定，严重损害中国主权和安全利益，严重损害中美关系和台海和平稳定。中方对此坚决反对，予以强烈谴责。

美方应该恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，撤销上述对台军售计划，停止售台武器和美台军事联系。中方将继续采取坚决有力措施，坚定捍卫自身主权和安全利益。

印度广播公司记者：我会试着向中国驻印度使馆询问，但是使馆应该就有关决定与外交部沟通过。请问你可否证实中国驻印度使馆是否将于明天开始接收印度公民签证申请？

赵立坚：我已经说得很清楚了。你的问题很具体，请你向中国驻印度使馆了解情况。

印度广播公司记者：美国太平洋陆军司令查尔斯·弗林昨天在新德里称，中国在中印边境活动水平惊人，正着手建设的基础设施值得警惕。他还质疑中方行为意图，并表示中印之间正在进行的会谈是有益的，但中方的建设活动令人担忧。请问外交部对此有何回应？

赵立坚：你是印度记者，你很清楚中印边境的有关情况。当前，中印边境局势总体趋稳，两军一线部队已经在中印边界西段大多数地区实现脱离接触。中印边界问题是中印两国之间的事情。双方有意愿、有能力通过协商对话处理有关问题。美方的有关官员在那里指手画脚、煽风点火、挑拨离间，这种做法令人不齿。我们希望他们能多做一些有利于地区和平稳定的事。

(责编：高歌、刘慧)