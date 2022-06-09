新华社联合国6月8日电（记者尚绪谦）联合国全球粮食、能源和金融危机应对小组8日发布报告称，受乌克兰冲突等因素影响，世界正面临21世纪以来最严重的生活成本危机。为应对挑战，需要提高各国和各国人民的危机应对能力。

报告称，由于俄罗斯和乌克兰在世界粮食、能源和化肥市场占有重要地位，俄乌冲突使粮食、能源和化肥价格高企，而同时，冲击的到来正值全球深陷新冠疫情和气候变化危机中，加剧了各国面临的挑战。

报告称，严重的价格冲击可导致生活成本危机。联合国粮农组织粮食价格指数目前接近历史最高点，比去年同期高出20.8%；因担心俄乌冲突久拖不决，能源市场波动加剧，2022年总体能源价格预计将比去年上涨50%；化肥价格相比2000年至2020年间的平均水平翻番；海运价格是新冠疫情前的3倍。此外，利率提升以及投资者迟疑导致发展中国家货币贬值、国际借贷能力下降。

报告称，最令人担心的是危机的传导效应导致恶性循环。报告举例说，高昂的燃料和化肥价格增加了农民的生产成本，这可能导致食品价格上涨和农业产量下降，进而导致许多家庭财务紧缩、贫困加剧、生活水平降低并加剧社会不稳定。

报告认为，打破恶性循环，需要从两方面着手：一方面是缓解价格上涨的冲击，另一方面是提高各国和人民的危机应对能力。

报告解释说，为缓解价格上涨的冲击，市场必须保持稳定。乌克兰和俄罗斯的粮食和化肥必须能够重回国际市场。其他措施还包括向市场投放粮食和能源战略储备、限制市场囤积和其他投机行为、避免不必要的市场限制措施等。为提高各国和人民的危机应对能力，社会保障体系和社会安全网必须加强，政府财政空间必须加大。

俄乌冲突发生后，联合国秘书长古特雷斯组建了联合国全球粮食、能源和金融危机应对小组，以研判局势、寻求对策。

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