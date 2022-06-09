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综合消息：英国将猴痘列为应报告的传染病 加纳报告5例确诊病例

2022年06月09日19:44 | 来源：新华网
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　　新华社北京6月9日电 综合新华社驻外记者报道：英国卫生安全局发表公告称，自8日起将猴痘列为法定应报告的传染病。自5月24日以来加纳已确诊5例猴痘病例。

　　英国卫生安全局在7日发表的一份公报中说，将猴痘列入应报告的传染病，这意味着所有在英格兰的医生自8日起如果发现疑似猴痘患者，必须报告地方当局或当地健康保护小组；如果在实验室样本中发现猴痘病毒，实验室必须通知英国卫生安全局。

　　英国卫生安全局猴痘疫情主管文迪·谢泼德在公报中说，快速诊断和报告是阻断和遏制猴痘进一步传播的关键。这项新规定将帮助“我们迅速发现、治疗和控制猴痘”，并有助于“迅速收集和分析数据，使我们能够发现这一疾病的可能暴发并迅速追踪密切接触者，同时酌情提供疫苗接种，以限制进一步传播”。

　　英国卫生安全局8日在公报中说，截至7日，英国已累计报告321例猴痘确诊病例。其中，英格兰305例，苏格兰11例，北爱尔兰2例，威尔士3例。该局警告说，任何人都可能感染猴痘，特别是与有症状猴痘患者有密切接触的人。此外，同性恋、双性恋或有男男性行为的人群感染比例更大。

　　世界卫生组织4日更新的数据显示，截至6月2日，已有27个非猴痘流行国家出现猴痘病例，累计报告780例实验室确诊病例。大多数报告病例主要涉及但不限于有男男性行为者。目前，世卫组织评估猴痘的全球公共卫生风险级别为中等。

　　加纳卫生部8日表示，该国确认发现5例人感染猴痘病例，尚未发现死亡病例。

　　加纳卫生部在一份媒体声明中说，自5月24日以来，该国医疗机构对12例疑似病例进行了检测，其中5例确诊为猴痘病例。（参与记者：郭爽、许正）

(责编：高歌、杨牧)

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