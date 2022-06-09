新华社联合国6月8日电 中国常驻联合国代表团8日在联大讨论朝鲜半岛核问题会议上针对美国、澳大利亚、日本、德国等个别国家的发言行使答辩权。中方代表指出，有关国家对中国在安理会的投票立场妄加评论和指责，中方对此坚决反对。

中方代表指出，中方在安理会及8日的联大发言中，已就朝鲜半岛问题全面阐述立场。必须指出，中方对安理会每一次投票都采取极为慎重、负责的态度。中方对美国提出的决议草案投反对票完全是合理正当的行为，也是作为安理会常任理事国应有的权利，根本目的在于维护半岛和平稳定，实现半岛无核化，通过对话协商解决问题。

中方代表指出，安理会负有维持国际和平与安全的主要职责，对解决地区热点问题发挥着建设性作用。安理会迄已通过10项对朝制裁决议，建立起最严厉最复杂的制裁体系，继续加码对朝制裁只会让政治解决的希望更加渺茫。安理会是否有效开展工作，关键不在于对外发声谴责朝鲜，也不在于通过一个新的制裁决议，而在于帮助半岛维稳防乱，缓解朝人道民生困难，为政治解决半岛问题创造条件。如果毫无原则地通过决议，让有关国家陷入更深重灾难，恰恰是安理会不负责任、失职的表现。

中方代表指出，有关国家与其指责中国，不如反思自身所作所为，放弃在核不扩散问题上搞双重标准，放弃在亚太地区挑动阵营对抗，放弃在朝鲜半岛问题上“甩锅推责”。作为安理会常任理事国，中方将继续认真履行联合国赋予的职责，负责任参与安理会工作，积极维护安理会成员团结，严格执行安理会涉朝决议，坚定支持安理会为政治解决朝鲜半岛问题发挥应有作用。

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