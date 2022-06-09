新华社德黑兰6月9日电（记者王守宝）伊朗外交部9日发布声明说，由于国际原子能机构理事会通过了一项非建设性的涉伊核问题决议，伊朗已采取回应措施，包括安装先进离心机和关闭国际原子能机构在伊朗核设施内运行的部分监控设备。

国际原子能机构理事会于8日通过了一项由美国等国起草的决议草案，指责伊朗同国际原子能机构缺乏合作。

伊朗外交部在声明中指出，这项决议是错误的、政治性的和非建设性的，只会削弱伊朗与国际原子能机构间的合作与互动。

声明说，在过去几年，伊朗与国际原子能机构进行了建设性合作，该机构在全球大部分检查都是在伊朗进行的事实也证明了这一点。

伊朗原子能组织8日发布声明说，伊朗已决定从当天起关闭国际原子能机构安装在伊核设施内的2台监控摄像设备。同时，80%以上国际原子能机构安装在伊核设施内的摄像设备将继续发挥作用。

2021年2月，伊朗与国际原子能机构达成一项临时技术协议。根据该协议，国际原子能机构在伊核设施内安装监控设备，继续其必要的核查和监测活动，伊朗将保存一些核设施的视频监控资料。如果美国解除对伊制裁，伊朗将把这些监控资料交给国际原子能机构。

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