“新时代民主之路”国际视频研讨会线上举行。中国国际问题研究院供图

人民网北京6月9日电 （记者杨倩）6月8日，“新时代民主之路”国际视频研讨会线上举行。此次会议由中国上海合作组织研究中心和中国国际问题研究院主办。来自外交部、上合组织秘书处、上合组织成员国、观察员国和对话伙伴国驻华使馆代表、专家学者以及媒体代表40余人参会。

会议开幕式由中国国际问题研究院院长、中国上合组织研究中心主任徐步主持。徐步指出，在当前形势下，我们讨论新时代民主之路的问题具有重要意义。今天参会的发言代表来自十多个国家，人口加起来将近40亿，超过世界总人口的一半。民主之路是多元选择，应当由各国人民决定；民主之路应当坚持以人民为中心；民主之路应当是国内民主和国际关系民主化的高度统一。

中国政府欧亚事务特别代表李辉、俄罗斯驻华大使杰尼索夫、乌兹别克斯坦驻华大使阿尔济耶夫、上海合作组织副秘书长洛格维诺夫等分别致辞。

李辉表示，当前世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开。中国愿与上合组织国家一道弘扬真正的民主精神，深刻把握民主内涵，助力各国民主事业发展，推动实现国际关系民主化。

杰尼索夫指出，中俄在民主问题上有着相似的立场。真正的民主不是一蹴而就的，也不是按照外部模式复制的。试图将“民主标准”强加给他国是对民主价值观的滥用。打着捍卫民主的幌子干涉主权国家的内政只会带来混乱和失序。

阿尔济耶夫表示，每个国家都有独一无二的历史传统、文化价值和发展模式。我们的共同目标是改善人民福祉，确保可持续发展，在平等互利和相互尊重基础上发展国际关系，促进地区和平稳定。

洛格维诺夫指出，近20年来，许多国家都试图照搬西方国家的民主模式，却面临社会矛盾突出、政局动荡的现实，难以形成有效的治理体系。民主的解释权和话语权不能由西方专断。

在全体会议环节，与会专家学者们围绕对新时代民主之路的认识与思考、各国对民主之路的探索实践与启示、民主与构建人类命运共同体面临的机遇与挑战等议题进行了深入研讨和交流。与会代表一致认为，民主有不同形式，不应以西方标准为核心，而是要立足于本国国情。要加快推进国际关系民主化，维护真正的多边主义，推动构建多极世界。中方提出的构建人类命运共同体的主张反映了世界上大多数国家、特别是发展中国家的心声，代表了时代发展趋势，也是各方交流互鉴，共同推进各国和人类民主事业发展的重要平台和路径。

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