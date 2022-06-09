陈辰

“我们都是一家人”——纪念中缅建交系列创作大赛。驻曼德勒总领事馆供图

6月8日是中国和缅甸建交72周年纪念日。

一个月前，总领事馆的同事们在当地各界朋友帮助下，开始紧锣密鼓地筹划“我们都是一家人”——纪念中缅建交系列创作大赛。记得当时有朋友问我：“现在这个时候，搞这样的活动合适吗？”我说：“日子再难，也要过年！”

这个“年”是中缅两国老百姓共同的节日——我们两个兄弟国家山连山、水连水，携手走过了72年风风雨雨，两国民间的交往更能追溯到千年以前。这样重要的日子当然值得隆重纪念。

“日子再难，也要过年”是中国老百姓的一句俗话，满满的正能量，体现了中国人的不畏艰难的乐观，更蕴含着战胜困难的勇气。缅甸人民也是乐观向上的。多年来，我常常从缅甸朋友的身上感受到同样的“精气神”。

一段时期以来，受全球疫情蔓延和缅甸国内局势变化等影响，我们大家的工作、生活都经历着相当艰难的阶段。令我感到鼓舞的是，中缅两国患难与共，在极为困难的情况下坚定维护两国互利合作，携手抗击世纪疫情，并肩守护民众安康，生动诠释了胞波情谊“同甘共苦、守望相助”的精神实质和价值理念。当前疫情仍未完全结束，未来我们还将面临种种挑战。越是在困难的时刻，越需要我们高举中缅友好旗帜，不断增进彼此理解和相互支持，鼓励两国民众共同讲好中缅友好故事，唱响中缅友好声音，推动中缅胞波情谊世代传承。

2015年缅甸遭遇百年不遇的特大水灾，中国驻缅甸使馆紧急召集在缅中资企业奔赴灾区参与救助。还记得一位缅甸记者现场采访时不解地问我：“仰光有那么多外国使团，为什么只有中国使馆外交官和中国企业员工出现在灾区？”我回答说：“缅甸是我们的友好邻邦、胞波兄弟，兄弟遭了难，我们当然要第一时间出手相助！”

前几天有位缅甸朋友感慨地对我说：“如果没有中国提供的抗疫援助，缅甸的疫情不会这样快速得到缓解。中国给缅甸的帮助在所有国家中力度最大、速度最快！”我对他说：“缅甸是我们的好邻居，缅甸人民和我们情同手足。无论缅甸发生什么样的变化，两国人民之间‘邻居加兄弟’这一属性永远不会改变。帮助缅甸兄弟姐妹就是帮助我们自己，因为我们都是一家人！”

就在这个月，中国国务委员王毅访问南太平洋岛国时介绍了中国同发展中国家交往的三个“关键词”——平等相待、互帮互助和聚焦发展。这使我联想到中缅两国共同倡导的和平共处五项原则。建交以来，相互尊重、互不干涉、平等互利等原则始终是中缅两国关系稳定健康发展的基石。不论是新中国刚刚成立百废待兴的当年，还是政通人和、民殷国富的今天，不论国际形势和各自国情发生什么样的变化，中国都把缅甸视为骨肉相连的好兄弟、好伙伴，始终平等相待、友好相处，始终齐心戮力、风雨同舟，始终将两国人民福祉和发展利益作为制定对缅政策的出发点和落脚点。这是前辈留给我们的宝贵财富，是推动中缅关系向前发展取之不尽、用之不竭的力量源泉。赋予中缅传统友好新的生命力，使之不断发扬光大，引领新时代中缅合作更好地造福两国人民，是我们共同肩负的历史使命。中国是负责任的大国，中国人有情有义有担当。中国加强对缅合作的目标只有一个，就是实现共同发展，让两国人民一起过上好日子。

正如习近平主席所指出：“中缅友好交往和合作发展的历史潮流，一定会像同宗同源的中国澜沧江和缅甸伊洛瓦底江一样，跨过崇山峻岭，越过激流险滩，始终奔腾向前”。让我们永做一家人，满怀对未来的憧憬和信心，积极推动两国互利友好合作不断向前发展，共同为风光无限好的中缅关系发展贡献力量。衷心祝愿中缅友谊万古长青，祝愿我们的友好邻邦缅甸国泰民安！

（作者系中国驻曼德勒总领事）

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