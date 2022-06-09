新华社海牙6月8日电 通讯：智能农机助力智慧农业——在荷兰著名农科学府感受前沿科技

新华社记者王湘江

一望无际的农田里，一台智能轮式农机在田间自主巡逻，实时监测作物生长态势；深夜，一台装备着6个摄像头的农用机器人，还不知疲倦地在温室对西红柿进行“健康扫描”；厂房内，一台智能分拣机器人，在以每秒10个到20个的速度对土豆进行快速分类……这是记者日前在以农学闻名的荷兰瓦赫宁根大学及研究中心看到的部分智能农机应用场景。

荷兰是世界人均耕地面积最少的国家之一，却是重要的农产品出口国。荷兰官方数据显示，2021年荷兰农产品出口额创下超1000亿欧元的历史新高，实现净收入461亿欧元。国土面积狭小的荷兰能够跻身世界农业大国行列，得益于该国长期重视农业科技研发以及产学研紧密合作，该国农用机器人研发处于世界一流水平。

瓦赫宁根大学及研究中心农业食品机器人项目经理埃里克·佩克里特对新华社记者说，受人口老龄化影响，当前很多国家都遇到了劳动力短缺问题，荷兰也不例外。对于荷兰来说，只有通过大力发展智慧农业，广泛使用机器人等智能农机设备，才能弥补未来劳动力持续减少的短板。

他介绍，农用机器人作为高度智能的自动化设备，其作用不仅体现在减少劳动力需求和提高劳动效率上，还体现在减少使用杀虫剂、化肥、水以及保护土壤等方方面面，对发展绿色循环农业和保护生物多样性具有重要意义。

在校园内，记者观看了十多种最新智能农机研究成果展示。这些研究项目有的已接近商业应用，有的仍处于研发初始阶段，根据应用场景需要，通过无人机、激光、大数据、深度学习、计算机视觉、人工智能、虚拟现实、近红外成像、柔性机器臂等高科技手段，实现育种、除草、采摘、分拣、包装等，贯穿耕、种、管、收全过程。

在实验室里，农用机器人专家托恩·蒂伦一边向记者演示机器人如何采摘非洲菊，一边介绍这种机器人的设计理念。他说，人手在采摘非洲菊这种长茎花卉时通常采用拉扯方式，采摘机器人则使用一个内附剪刀的夹具来夹住并剪断茎秆，可以保证茎秆完整。由于装备了先进的计算机视觉和激光系统，机器人能精确判断茎秆位置并准确“下刀”。

负责这些机器人项目的研究人员大多具有硕士或博士学历，也有在读大学生。在一处室外场地，记者看到由该校在读大学生长期维护并不断升级的“靶眼”机器人。据介绍，“靶眼”机器人装备了雷达传感器，可以在玉米行间穿行，其潜在用途包括除草、清理垃圾、精准滴灌和施肥等。

瓦赫宁根大学及研究中心刘珍博士对记者说，荷兰农业企业非常重视研发工作，一些企业的研发投入会达到收入的15%至30%，企业与大学合作研发更是常态，目前很多机器人研发项目的合作方就来自企业界。荷兰政府鼓励国内外企业以公私合营等模式参与农业科研项目，并提供相应的政策和资金支持，鼓励产业链的合作创新。

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