新华社洛杉矶6月8日电（记者黄恒 谭晶晶）第九届美洲峰会开幕式8日在美国洛杉矶举行。由于对美国外交政策不满，多位美洲国家领导人缺席本次会议。

本次会议为期三天，将主要关注控制非法移民、促进经济增长、应对气候变化和新冠疫情防控等议题。这是自1994年首届美洲峰会在美举办以来，美再次主办这一旨在聚集北美洲、南美洲和中美洲以及加勒比地区领导人讨论重要地区和全球事务的会议。

此前，美国务院以所谓“民主问题”为由，拒绝邀请古巴、尼加拉瓜和委内瑞拉的领导人出席美洲峰会。拉美地区多国对此强烈不满，墨西哥总统洛佩斯宣布抵制，危地马拉、洪都拉斯和萨尔瓦多等国仅派低级别代表团参会。

美国总统拜登在开幕式上发表演说。美国媒体认为，多位美洲国家领导人缺席使得拜登的演说以及会后合影失去了展示美洲国家团结的象征意义，也使得会议无法真正寻找解决非法移民等问题的方法。

曾在奥巴马政府时期担任白宫全球接触主管的布雷特·布鲁恩8日在推特上写道：“8个国家没有派出领导人级别的官员参加我们几十年来主办的本地区最重要的活动。这充分说明了我们与邻国的关系管理得多么糟糕……”

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