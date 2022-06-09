新华社联合国6月8日电 中国常驻联合国代表张军8日在联大讨论朝鲜半岛核问题时发言，敦促美国拿出负责任态度、采取有意义的实际行动缓解朝鲜半岛紧张局势。

他说，当前朝鲜半岛局势趋于紧张，这是中方不愿看到的。必须指出，朝鲜半岛局势发展至此，主要是美方政策反复、未能坚持以往对话成果、无视朝方合理关切造成的，这一点不容否认。下步局势往哪里走，很大程度取决于美方怎么做，关键在于美方能否正视问题症结、拿出负责任态度、采取有意义的实际行动。当前形势下，各方应保持冷静克制，避免任何可能加剧紧张、导致误判的行动。

他说，要从根本上解决朝鲜半岛问题，必须坚持政治解决、对话协商的大方向。美方能做的事情有很多，比如缓解在某些领域对朝制裁、停止联合军演等，关键是要行动起来，而不能只是嘴上说说“愿无条件对话”。

张军表示，要从根本上解决朝鲜半岛问题，必须推动安理会发挥建设性作用，必须重视维护地区国家的安全利益。美方近来在亚太地区不断挑起事端，同有关地区国家开展核潜艇合作，开发高超音速武器，向他国出售可携带核弹头的巡航导弹，彻底暴露出在核不扩散问题上的双重标准和虚伪本质。美方大力推动“印太战略”，同地区有关国家强化军事同盟，推高地区军事对抗风险。个别地区国家的政客还极力鼓噪同美实现“核共享”，在核武器问题上有意开历史倒车，严重冲击朝鲜半岛核问题解决进程，毒化地区安全环境。在亚太地区搞阵营对抗不符合任何国家利益。中方敦促有关国家以地区和平安全为重，停止政治操弄，立即改弦更张，为朝鲜半岛和平稳定创造良好环境。

他说，当前形势下，希望各方继续着眼大局，坚持对话协商、相向而行，探索均衡解决各方合理关切的有效方法，为早日恢复有意义对话创造良好条件。中方愿同广大会员国一道，为此发挥建设性作用。

安理会5月26日就一项由美国提出、旨在对朝鲜追加制裁的决议草案进行表决，由于中国和俄罗斯投了反对票，决议草案未获通过。

根据联大4月26日通过的决议，安理会常任理事国投否决票后，联大将自动召开正式会议进行辩论，除非联大正就同一问题举行紧急特别会议。8日的联大会议是该决议通过后的首次辩论。

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