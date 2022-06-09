新华社北京6月9日电题：美国才是中美关系的危害者——美对华政策系列评论之一

新华社记者吴黎明

美近日对华政策演讲散布虚假信息，抹黑中国内外政策。话里话外把中美关系出现问题归咎于中方，极力渲染所谓“中国威胁”。稍微对中美关系有所研究的人都会知道：这番“高论”完全是颠倒黑白。无论从历史经纬还是事实真相看，美国才是造成中美关系出现困局的始作俑者。

首先，美国错误地将中国定位为“战略竞争对手”。新世纪以来中美关系尽管历经百转千回，但合作一直是主调。然而，特朗普政府上台后挑起对华贸易战，挥舞关税大棒，鼓吹“脱钩”。拜登政府上台后，不仅延续特朗普政府政策，而且变本加厉，将中国定位为“最严峻的长期挑战”。美国卡内基国际和平研究院网站日前刊文指出，特朗普开启了美中关系更具对抗色彩的时代，拜登很大程度上延续了其前任对待中国的态度。此次演讲重点宣扬的依然是所谓“中国威胁”，将美国对华战略概括为“投资、结盟、竞争”，凸显拜登政府对华政策的对抗意味更重。实际上，“竞争”不过是“遏制”的代名词。国务委员兼外长王毅指出，美国如果一味以大国竞争定义中美关系，以你输我赢作为政策目标，只会将中美推向对抗冲突，将世界推向分裂动荡。

其次，美国抹黑、围堵、打压中国，严重损害中国正当利益。拜登政府上台以来，抹黑围堵打压中国不断，花样翻新，手法多元。从攻击中国共产党领导到抹黑中国人权状况，从所谓的“2022年美国竞争法案”到美国新版国防战略，美国对中国的抹黑打压是全政府、全方位、全领域的；美国在中国周边拉帮结派，打造“五眼联盟”“四边机制”，搞“亚太版北约”，企图形成对中国的战略围堵，孤立中国。美国在涉台、涉港、涉疆、涉藏等问题上不断制造事端，挑战中国底线。此次布林肯更是从诸多方面抹黑、抨击中国，散布种种虚假信息，把中国说成所谓世界秩序“最严峻的长期挑战”，给中国扣上“胁迫外交”的帽子……复旦大学国际问题研究院院长吴心伯指出，美国大搞意识形态斗争，挑战了中国的政治制度，损害了中国领土与主权完整，损害了中国发展利益，这极大破坏了中美关系氛围，给中美关系发展造成巨大障碍。

事实胜于雄辩。在中美关系上，美国一直在拆台、在攻击中国、在注入负能量。相对应的是，面对美方的咄咄逼人，中方从维护中美关系大局出发一直保持克制，努力管控分歧，传递的是正能量，发挥的是建设性作用。

归根结底，美国所作所为的症结是认知出现了问题，是美国的世界观、中国观、中美关系观出现了严重偏差。21世纪的今天，美国依然抱持冷战思维，沿袭霸权逻辑，推行集团政治，这种逆历史潮流而动的“世界观”让华盛顿政策跑偏。“尚和合”是几千年中华民族文化的基因，和平与合作也是中国对外政策的特质，中国的发展目标是让人民过上更好日子，为世界作出更大贡献，而不是去取代谁挑战谁。中美拥有广泛共同利益和巨大合作空间，双方在经贸等领域虽然存在一定竞争，但不能以“竞争”来定义全部中美关系。美国前国务卿基辛格说，中国的政府治理和外交政策根植于数千年历史之上。在认知中国、了解中国历史、文化与政策上，建议布林肯不妨下点功夫。

大国竞争不是时代主题，零和博弈不是正确选择。作为联合国安理会常任理事国和世界前两大经济体，中美不仅要引领双边关系沿着正确轨道向前发展，而且要承担应尽的国际责任，为世界的和平与安宁作出努力。中美关系不能再恶化下去了。美方必须端正战略认知、跳出竞争逻辑，停止危害两国关系的种种错误做法，早日做出有利于中美两国和世界的正确抉择。

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