新华社北京6月9日电 （国际观察）“中国策·安天下”（上篇）：安全新理念 中国大智慧

新华社记者刘赞

当今世界，变乱交织：“新冷战”的幽灵挥之不去，集团政治甚嚣尘上，冷战思维、阵营对抗、强权政治抬头，严重威胁世界和平与安全。

尽管国际形势中不稳定、不确定、不安全因素日益突出，但是，和平与发展的时代主题没有变，各国人民对美好生活的追求没有变，国际社会同舟共济、合作共赢的历史使命也没有变。

中国国家主席习近平在博鳌亚洲论坛2022年年会开幕式上发表主旨演讲，首次提出全球安全倡议，明确回答“世界需要什么样的安全理念、各国怎样实现共同安全”的时代课题，为弥补人类和平赤字贡献了中国智慧，为应对国际安全挑战提供了中国方案。

休戚与共的命运共同体

“没有人是与世隔绝的孤岛，自成一体；每个人都是大陆的一小块，整体的一部分。”几个世纪前，英国诗人约翰·多恩就曾留下这样的诗句。

今天，随着经济全球化不断发展，商品、资金、信息、人员在各国之间的流动日益频繁，人类的相互联系和彼此依存超过了过去任何时代。巴基斯坦伊斯兰堡和平与外交研究所所长费尔哈特·阿西夫指出，技术上的相互依存带来了经济上的相互依存，也带来了安全上的相互依存。

无论是金融危机、新冠疫情，还是乌克兰危机，重大事件的影响很快就会波及全球，这些都印证了人类是一个休戚与共的命运共同体。

然而，放眼当今世界，单边主义、霸权主义、强权政治威胁上升，和平赤字、安全赤字、信任赤字、治理赤字有增无减，人类社会面临的安全挑战越来越多，越来越棘手。这种状况不应再继续下去，因为这与历史前进的方向背道而驰，同人类的安危福祉背道而驰。

在这样的时代背景下，习近平主席从全人类前途命运出发，提出全球安全倡议。这一重大倡议正是基于世界各国相互联系、相互依存的现实，着眼于当前世界面临的复杂艰巨的安全挑战，是人类命运共同体理念在安全领域的生动实践。

以“六个坚持”为主要内容的全球安全倡议既展现顶层设计的宏观思维，又包含解决实际问题的微观视角，既是奔着解决人类安全的现实问题而去，也是为了谋求世界和平的长久之道。其精髓要义在于，以新安全观为理念指引，以相互尊重为基本遵循，以安全不可分割为重要原则，以构建安全共同体为长远目标，走出一条对话而不对抗、结伴而不结盟、共赢而非零和的新型安全之路。这一重大倡议是对联合国宪章精神的传承和弘扬，为消弭和平赤字提供了治本之策，为应对国际安全挑战贡献了中国方案。

印度孟买观察家研究基金会前主席苏丁德拉·库尔卡尼说，在相互联系和相互依存的世界上，所有人都必须享有安全、发展、正义和尊严。全球安全倡议包含在构建人类命运共同体的大框架中，国际社会应该支持这一倡议的理念。

新加坡国立大学东亚研究所助理所长陈刚指出，要想从根本上解决全球面临的各种热点安全问题，包括一些非传统安全问题，各国就需要把整个世界的安全利益放在首位。全球安全倡议对于解决全人类所面临的安全困境，以及把整个人类社会连接成一个安全的命运共同体，有着非常重要的意义。

真正的多边主义是正道

在国与国相互依存的今天，追求“绝对安全”“独享安全”已经行不通，必须超越你输我赢的冷战思维，尊重和保障每一个国家的安全，以对话取代对抗，以结伴取代结盟，以共赢取代零和。这就要求各国践行真正的多边主义，把安全不可分割原则落到实处，推动构建均衡、有效、可持续的地区安全架构。

“孤举者难起，众行者易趋。”全球安全倡议的各项主张，无不体现真正的多边主义精神，其要义就是国际上的事由大家共同商量着办，世界前途命运由各国共同掌握。

中国历来坚定维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序。全球安全倡议明确提出，要遵守联合国宪章宗旨和原则，不搞集团政治和阵营对抗，要构建均衡、有效、可持续的安全架构。这一理念与基于“小圈子”自身利益、不惜损害他国安全的伪多边主义完全不同，是解决全球安全治理问题的真正出路。

伊拉克巴格达穆斯坦西里亚大学政治地理学教授穆萨纳·马兹鲁伊指出，全球安全倡议着眼于通过国家间对话寻找和平解决冲突和争端的办法，而不是利用霸权恃强凌弱。肯尼亚国际问题学者卡文斯·阿德希尔认为，全球安全倡议以整体、包容、协商、可持续的方式解决全球安全赤字问题，其核心是多边主义。

南非约翰内斯堡大学非洲－中国研究中心主任戴维·蒙亚埃认为，全球安全倡议明确指出，世界需要一个共同的安全机制，而不能任由一个或几个国家以牺牲他国安全为代价单方面加强自身安全。印度孟买观察家研究基金会前主席库尔卡尼指出，全球安全倡议的理念意味着，安全体系结构在本质上必须是全球性的，这一安全体系应当包括世界上的每一个国家和地区。

发扬中华优秀传统文化

过去几百年，西方国家凭借强大的经济和军事实力，在很大程度上主导了国际事务。笃信弱肉强食之丛林法则的西方列强长期内斗，同时疯狂掠夺海外殖民地、贩卖黑奴、屠杀原住民，在经历两次世界大战之后，仍不汲取教训，继续推行霸权。美国打着“民主”旗号对主权国家大搞渗透颠覆，发动侵略战争，给相关国家和国际社会带来严重灾难。

“治国常富，而乱国常贫。”安全是发展的前提，中国人自古以来对此就有着深刻的认识。与西方不同，中国不仅仅追求自身的安全，也会同时考虑他国的安全。因为，中华民族历来讲求“天下一家”，这体现出对整体利益和安全问题本质的更深入理解。

中华文明历来崇尚“以和为贵”“和而不同”“以和邦国”“协和万邦”，秉持的是立己达人、兼善天下的价值取向，坚守的是“大道之行，天下为公”的治理原则，追寻的是和合共生、天下大同的高远理想。几千年来，“和”文化融入中华民族的血脉之中。全球安全倡议既是植根于中国独立自主的和平外交政策与实践，也是依托中华文明绵延数千年形成的深厚积淀和历史传承。

大道不孤，德必有邻。随着中华民族伟大复兴历史进程不断推进，中国正日益走近世界舞台中央，中华传统文化中“和”的理念正在越来越多地为世界所认知，中国在继承发扬优秀传统文化基础上提出的全球安全倡议，也在世界上赢得越来越多的认同，被寄予越来越大的期待。

印度尼西亚亚洲创新研究中心主席班邦·苏尔约诺认为，从中国传统文化中的“大同社会”理念，到人类命运共同体和新安全观，都是一脉相承的。新加坡国立大学东亚研究所助理所长陈刚说，中国古代哲学家都强调和平解决争端，认为只有通过追求“和”才能真正解决彼此间的问题，中国传统文化显然对当下新安全观的形成起到了重要作用。

英国48家集团俱乐部主席斯蒂芬·佩里表示，中国传统文化中有关“和”的说法是很珍贵的理念。人们应该寻找不同国家和地区文化中颂扬和谐、和平的共通理念，建立一种基于和平的实现各国共同安全的新方式。在当前的关键历史时刻，中国提出全球安全倡议恰逢其时。（参与记者：姜江、王欢、胡晓明、姜磊、王丽丽、董亚雷、白林、荆晶、汪奥娜、许凤、杜鹃、耿鹏宇、黄河、张东强、郝云甫、黄灵、陆海月、斯韦特兰娜）

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