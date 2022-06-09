人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

俄外长谈乌克兰粮食出口：乌方需自行清理港口水雷

2022年06月09日15:06 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京6月9日电 俄罗斯外交部长谢尔盖·拉夫罗夫8日在土耳其表示，俄方准备好与土耳其一道确保乌克兰船只安全出海，乌克兰需要自行清除黑海港口的水雷以便恢复粮食出口。

　　拉夫罗夫7日开始访问土耳其。他8日在土耳其首都安卡拉会晤土耳其外交部长梅夫吕特·恰武什奥卢。两人讨论的议题包括解决乌克兰粮食出口问题的可行方案，以及恢复俄罗斯与乌克兰对话的前景。

　　在会后联合新闻发布会上，拉夫罗夫说，就乌克兰粮食出口，俄方先前已经作出必要承诺。“我们每天都声明，我们已经准备好确保船只离开乌克兰港口，驶向（博斯普鲁斯）海峡，我们将就此与土耳其方面合作。”

　　他说：“为解决（运粮）问题，唯一需要做的是乌克兰方面自己把船驶出他们的港口，要么排雷，要么划出安全走廊，其他什么都不需要。”

　　俄罗斯和乌克兰都是农产品出口大国，两国合计小麦出口量占全球的30%，玉米占20%，葵花籽油占76%。俄乌冲突升级引发对全球市场粮食供应不足的忧虑。

　　乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基6日说，乌克兰大约2000万至2500万吨粮食运不出去，到今年秋天，这一数字可能达到7000万至7500万吨。

　　2008年7月17日，在乌克兰西南部的文尼察州，大型联合收割机在收割小麦。新华社记者宋宗利摄

　　乌克兰方面指认俄方封锁乌方港口，阻止乌克兰粮食出口。俄方否认干扰乌方出口，指认乌方在黑海水域布设大量水雷，危及航行安全。

　　土耳其、乌克兰和俄罗斯都是黑海沿岸国家。俄乌冲突升级后，土方从中斡旋。

　　土耳其此前表示，愿意为从乌克兰港口出发的运粮船队提供护航服务，尽管那些港口周边设有水雷，其中一些已经漂到土耳其海岸附近。

　　恰武什奥卢在新闻发布会上说，土方认为俄罗斯要求出口农产品合理合法。俄乌冲突升级以来，俄罗斯受到西方国家多项制裁，俄罗斯农产品出口因此受限。

　　恰武什奥卢说：“如果我们需要为乌克兰谷物（出口）打开国际市场，那么解除俄罗斯的出口障碍也是合法要求……我们认为俄方将其谷物和葵花籽油运往世界市场的要求合法合理。”

　　关于俄乌对话前景，恰武什奥卢说，对于说服俄乌两国回到旨在终止冲突的谈判桌前，土方比先前“乐观得多”。（郭倩）

(责编：贾文婷、燕勐)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部