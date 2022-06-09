新华社北京6月9日电 俄罗斯外交部长谢尔盖·拉夫罗夫8日在土耳其表示，俄方准备好与土耳其一道确保乌克兰船只安全出海，乌克兰需要自行清除黑海港口的水雷以便恢复粮食出口。

拉夫罗夫7日开始访问土耳其。他8日在土耳其首都安卡拉会晤土耳其外交部长梅夫吕特·恰武什奥卢。两人讨论的议题包括解决乌克兰粮食出口问题的可行方案，以及恢复俄罗斯与乌克兰对话的前景。

在会后联合新闻发布会上，拉夫罗夫说，就乌克兰粮食出口，俄方先前已经作出必要承诺。“我们每天都声明，我们已经准备好确保船只离开乌克兰港口，驶向（博斯普鲁斯）海峡，我们将就此与土耳其方面合作。”

他说：“为解决（运粮）问题，唯一需要做的是乌克兰方面自己把船驶出他们的港口，要么排雷，要么划出安全走廊，其他什么都不需要。”

俄罗斯和乌克兰都是农产品出口大国，两国合计小麦出口量占全球的30%，玉米占20%，葵花籽油占76%。俄乌冲突升级引发对全球市场粮食供应不足的忧虑。

乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基6日说，乌克兰大约2000万至2500万吨粮食运不出去，到今年秋天，这一数字可能达到7000万至7500万吨。

2008年7月17日，在乌克兰西南部的文尼察州，大型联合收割机在收割小麦。新华社记者宋宗利摄

乌克兰方面指认俄方封锁乌方港口，阻止乌克兰粮食出口。俄方否认干扰乌方出口，指认乌方在黑海水域布设大量水雷，危及航行安全。

土耳其、乌克兰和俄罗斯都是黑海沿岸国家。俄乌冲突升级后，土方从中斡旋。

土耳其此前表示，愿意为从乌克兰港口出发的运粮船队提供护航服务，尽管那些港口周边设有水雷，其中一些已经漂到土耳其海岸附近。

恰武什奥卢在新闻发布会上说，土方认为俄罗斯要求出口农产品合理合法。俄乌冲突升级以来，俄罗斯受到西方国家多项制裁，俄罗斯农产品出口因此受限。

恰武什奥卢说：“如果我们需要为乌克兰谷物（出口）打开国际市场，那么解除俄罗斯的出口障碍也是合法要求……我们认为俄方将其谷物和葵花籽油运往世界市场的要求合法合理。”

关于俄乌对话前景，恰武什奥卢说，对于说服俄乌两国回到旨在终止冲突的谈判桌前，土方比先前“乐观得多”。（郭倩）

(责编：贾文婷、燕勐)