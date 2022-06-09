郭悟初

“当真相还在穿鞋，谣言已环游世界。”百年前西方先哲的警句言犹在耳，关于新疆的谣言闹剧却在西方轮番上演。

美西方出于意识形态偏见、国家私利追求以及对中国快速发展的恐慌，使出种种卑劣手段编造涉疆谎言，妄图操弄国际舆论、颠倒黑白。近来，美西方又假手国际工会联合会（国际工联），连续两次向国际劳工组织专家委员会提交所谓新疆“强迫劳动”指控函，这同美西方以往涉疆炒作别无二致，无非是别有用心地编造彻头彻尾的谎言。

谎言横行，但黑白终难颠倒。有谁见过社会繁荣稳定、人民安居乐业下的所谓“强迫劳动”吗？有谁见过维吾尔族人口增长近千万的所谓“种族清洗”吗？有谁见过经济总量不断翻倍的所谓“剥削压榨”吗？无论国际工联和美西方如何图谋欺世惑众，都无法掩盖中国政府在劳动者权益保护和经济社会发展方面取得的长足进步。

中国政府反对强迫劳动的态度是坚定的、措施是有效的、成果是明显的。中方重视劳工领域国际合作，已经批准了包括6项核心公约在内的26项国际劳工公约。

中国的法律体系为包括2500万新疆各族人民在内的14亿多中国人民提供了坚实保障。作为我国根本大法的宪法明确规定了公民的人身自由权、平等就业权和劳动者休息权，表明我坚决反对强迫劳动的立场。刑法对强迫劳动有明确的定罪处罚。劳动法、劳动合同法、就业促进法等也作出相关规定。针对未成年人、妇女、残疾人等强迫劳动高风险群体，中国制定了禁止使用童工规定，并通过就业促进法、未成年人保护法等具体法律法规保护劳动者权益。我国还废止和修改了允许或容忍强迫劳动的法律文件，使不符合劳工组织第29号《强迫劳动公约》的措施退出历史舞台。

中国政府坚持56个民族一律平等，采取一系列法律、法规和政策巩固和发展民族团结。60多年来，维吾尔族人口人均预期寿命从30岁提高到了74.7岁。中国实行宗教信仰自由政策，依法管理宗教事务，坚持独立自主自办原则，积极引导宗教与社会主义社会相适应，使宗教信徒热爱祖国、热爱同胞，维护国家统一和民族团结，服从并服务于国家和人民的整体利益。新疆地区平均每530位穆斯林就拥有一座清真寺，这一比例比很多西方国家和穆斯林国家都要高。

经过长期发展，新疆人均国内生产总值从1952年的166元提高到2020年的53593元。《兴边富民行动“十三五”规划》为包括新疆在内的9个省区制定了发展目标，使包括南疆在内的地区消除了绝对贫困。《南疆四地州深度贫困地区就业扶贫三年规划（2018-2020）》为新疆政府对就业困难人员和零就业家庭提供动态、分类、有针对性的援助奠定了基础，为人民在当地就业、到城市找工作或自己创业创造了结构性条件。易地扶贫搬迁任务已经完成，贫困人口的生产生活条件得到极大改善。2014年至2020年，新疆总就业人口从1135万增长到1356万，增长了19.4%。少数民族劳动者外出工作完全是自愿、自主和自由的。对新疆少数民族劳动者进行语言培训，是提高其语言能力、增强其就业能力的需要，而非剥夺他们使用自己语言的权利。

在过去几年时间里，100多个国家和组织的2000多名政府官员、宗教人士和记者访问了新疆。他们所看到的是一个和平和谐、稳定发展的新疆，一个各族人民能够享受宗教自由的新疆。曾两次赴新疆考察的法国作家、记者马克西姆·维瓦斯谈到，新疆各族人民生活幸福，新疆人口增长很快，西方一些媒体所谓的“种族灭绝”是彻头彻尾的谎言。土耳其中国青年协会会员、阿纳多卢大学学生卡穆燃·艾克热木江在中国新疆-土耳其新疆籍侨胞和留学生代表视频交流会上表示：“总有人问我新疆的情况，我都会直接给他们展示家乡新疆的照片，他们看后都很惊讶新疆发展如此之快，我坚决反对任何针对新疆的造谣污蔑。”与那些隔空杜撰的美西方反华势力相比，这些真正到过新疆的人更有发言权，他们讲述的才是事实真相。

国际工联和美西方不遗余力借涉疆问题攻击中国，但令人深思的是，世界上没有一个穆斯林国家参与指责中国新疆。美西方对涉疆问题表现出莫名的关注，这背后有深刻的思想渊源。

美西方之所以在涉疆问题上对中国不断“指控”，是“非友即敌”的二元对立思维方式在作祟。西方政治话语首先考虑的是以意识形态划线区分敌友，是一种分裂的世界观和冲突辩证法，将世界区分为“你”和“我”，却完全不理解中国的大同思想和“我们”的追求。

美西方的谎言还源于其以自我为中心的国家利益追求。新疆的棉花不仅质量好，价格也相对实惠，这自然在全球市场中动了他们的“奶酪”。在此情况下，美西方只能联合“盟友”指控中国新疆所谓的“强迫劳动”，借机攻击中国人权问题，借此减少中国优质产品对西方市场的冲击，以维护自身利益。

更深层次的原因，是美西方对中国快速发展的深度恐慌已经达到了草木皆兵的地步，不放过任何一个机会在国际社会上操纵舆论，抹黑中国。他们如此“急功近利”，不过是想从道义形象上抹黑中国，在产业链供应链上打击中国，从而达到遏制中国发展壮大的目的。

任凭风吹浪打，我自闲庭信步。中华民族伟大复兴是14亿中国人民的选择和历史发展的必然趋势，中国和新疆的发展必然不可阻挡，所谓新疆“强迫劳动”的谎言总有一天会无人问津。

（作者是国际问题观察员）

(责编：崔译戈、刘慧)