新华社努尔苏丹6月9日电（记者张继业）当地时间6月8日，国务委员兼外长王毅在努尔苏丹出席“中国+中亚五国”外长第三次会晤后会见塔吉克斯坦交通部长伊布罗希姆。

王毅说，在习近平主席和拉赫蒙总统推动下，中塔全面战略伙伴关系始终保持健康稳定发展势头。两国率先构建发展共同体和安全共同体，共同实施了一大批收效好、惠民生的重大合作项目。双方在国际和地区事务中始终相互信任、相互支持，为两国关系不断注入新的内涵。中方愿同塔方以建交30周年为契机，以两国元首重要共识为引领，推动两国各领域合作不断迈上新台阶，更多造福两国人民。

王毅表示，今年第一季度，双边贸易额同比增长超过100%，展现出强劲韧性。中方愿同塔方不断开辟新的合作领域，助力塔实现能源、交通、粮食、工业化四大国家发展战略目标。中方支持鼓励中国企业赴塔投资兴业，加强产能对接，希望塔方优化营商环境。

伊布罗希姆表示，中国是塔伟大的友好近邻，两国元首已建立高度互信，塔中全面战略伙伴关系稳定推进。建交30年来，双边合作快速发展，中国已成为塔最重要的贸易投资伙伴。塔由衷感激中方为塔落实重大民生项目、基础设施升级及抗击疫情提供帮助，愿积极参与共建“一带一路”，深化同中国全方位合作，将为中国企业赴塔提供便利。

双方对中亚首个鲁班工坊率先在塔启动表示满意，将争取早建成、早受益，助力塔人才培养。双方同意加快在塔建立传统医学中心，继续加强抗疫合作。

双方将提升贸易规模，在新能源、绿色科技、交通通讯等领域打造新的合作亮点。

双方将继续发挥边境疫情联防联控机制作用，对口岸升级改造，提高通关效能，确保货运通道安全畅通。

双方高度评价两国命运与共的安全共同体建设，愿深化安全执法、反恐合作，共同维护两国及本地区和平稳定。伊布罗希姆表示，塔方永远是中方的坚定战友，将共同坚决打击“三股势力”。王毅表示，中方将继续坚定支持塔维护独立、主权、安全和稳定，中国同样是塔最可靠的战略伙伴。

双方还就阿富汗问题交换了意见。

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