伍 晨

在这个世界上，有一个国家历史上曾长期奴役剥削黑人，现在却污称他国存在“强迫劳动”；有一个国家至今非法人口贩运盛行，却大言不惭自诩劳工“维权灯塔”；有一个国家迟迟不加入多项国际劳工公约，却口口声声要为国际劳工“伸张正义”。它就是美国，一个过去劣迹斑斑、现在对外国劳工敲骨吸髓、将来也难以看到改变的国家。

猖獗的人口贩卖

来自多米尼加的马蒂在报纸上看到了一份来自美国佛罗里达州酒店的招聘广告，上面说在美国有很多工作机会可供申请，大家能赚到很多钱。在酒店业工作26年的马蒂被广告深深吸引，支付了4000美元申请费通过应聘，登上了认为会带他前往梦想之地的飞机。然而他去往的，不是助他实现理想的天堂，取而代之的是名为“血汗工厂”的人间地狱。招聘人员把他运往了一家DVD工厂。马蒂被迫整理、打包成千上万的光盘，每天至少工作12小时。一周的工作结束后他却只收到了40美元的报酬。人贩子强迫他和另4个同样被拐卖来的外国劳工挤在一间狭窄的房间里生活，每人每月还要支付300美元房租。他们还要上交伙食费购买不足以充饥的食物，不交钱就不准吃饭。中年的马蒂在公寓里哭得像个孩子。这是凤凰卫视2021年播放的一则真实故事。

这仅仅是美国人口贩运和强迫劳动的微小缩影。美国把自己打造成“人权灯塔”，将自己渲染成遍地财富的掘金沃土，虚假的宣传让人们对它放松防备，心生向往，欣然赴美追寻美好生活，然而无数人的美国梦最终变为噩梦。仅在2020年，美国“全国人口贩运热线”共处理10583个案件，涉及受害者16658人。这已然触目惊心的数字，仅仅是美国人口贩运真实情况的冰山一角。每年从境外贩卖至美国被强迫劳动的人口实际多达10万人，其中一半被贩卖到血汗工厂或遭受家庭奴役。美国城市研究所和美国东北大学2014年一份报告显示，71%的强迫劳动受害者在到达美国时拥有合法签证，其中超过三分之一的受害者被迫成为家庭佣人。被贩卖到美国的很多外国劳工既不懂美国法律，又不通当地语言，还被雇主和人贩子严格看管，叫天天不应，叫地地不灵。撕开美国光鲜亮丽的画皮，看到的尽是苦痛和血泪。

无处不在的“现代奴隶”

美国土地上那些无声的哭喊，已经回荡了整整5个多世纪。据“跨大西洋奴隶贸易数据库”统计，在奴隶贸易史上，1514年至1866年间至少有3.6万个“贩奴远征队”，累计有超过1250万非洲人被贩运到“新大陆”，这还不包括旅途中死去的许多人。根据美国第四任总统詹姆斯·麦迪逊故居官网“詹姆斯·麦迪逊的蒙彼利埃”数据，奴隶制经济曾是驱动美国经济的主要引擎。1850年，美国80%出口产品都是由奴隶生产。说美国就是靠着人口贩运和强迫劳动起家的也毫不为过，美国的原始财富上沾满了无数奴隶的鲜血。美国的“合法奴隶制”结束于1865年，距今已有157年。但时至今日，余毒仍在美国根深蒂固。在美国，改头换面的“现代奴隶制”依然无处不在。

来自墨西哥、中美洲国家的外国劳工组成了美国最基层的生产劳动力，其中很多人，在农田里辛苦劳作，从凌晨直至深夜。然而收获的喜悦，却与他们无关。“反奴役国际”组织将农场工人描述为“美国经济中收入最低、受剥削最严重的工人”。这些人缺乏其他美国工人享有的权利，他们经常在没有医疗保险、病假、养老金或工作保障的情况下工作，而这正是“导致美国田地里强迫劳动的肥沃土壤”。

位于佛罗里达西南部的小镇伊莫卡利被称为美国的“番茄之都”，同时它也被认为是美国现代奴役和人口贩运的起源地。这座小镇上共生活着26000人，大部分是来自墨西哥、危地马拉、海地的农民。在农场里工作的农民采摘了一整盒番茄后，收入是1美元。但在伊莫卡利的市场上，一整盒番茄的售价是24美元。如果到美国大型连锁超市里，一个番茄就能卖到2美元。当美国家庭在明亮的餐桌上享受酸甜可口的番茄时，外国劳工们却挤在租金高达每月1300美元、用废弃集装箱改造的住所里，祈祷坏天气不要出现，祈祷下一周还能有收入。

被践踏的国际标准

美国丹佛大学学者克丽西·巴克利说，美国强迫劳动现象之所以难以禁绝，一方面是因为利润丰厚，另一方面是由于美国立法不力和执法效率低下。强迫劳动问题最普遍的领域是家政、农业、工业、色情业等，美国法律很少要求或者不要求对这些领域的工作条件进行监管。“现代奴隶制”在美国无处不在，美国政府应该对此负责。

国际劳工组织8个核心公约，美国仅批准了2个，远少于英国（批准8项）、法国（批准8项）、德国（批准8项）、日本（批准6项）等西方国家，甚至少于长期被美国以“人权”为由批评的古巴（批准7项）、伊朗（批准5项）。美国称，只要国际公约与美国联邦或州的法律有冲突，那么就不批准该国际公约。可想而知美国法律中有多少对劳工不利的内容，外国劳工的权益就更加难以保障。而美国政府对此熟视无睹，丝毫没有改变的迹象。

美国用漂亮的谎言哄骗世界各地的劳工赴美工作，而等待这些外国劳工的往往是极其艰苦的环境和永无休止的劳作。“苦恨年年压金线，为他人作嫁衣裳”，年复一年，数十万外国劳工在美劳作，然而从中创造的财富，却不属于劳动者。系统性的剥削在全美普遍存在，政府却对此熟视无睹，“人权灯塔”永远不会照到自己阴暗的灯下黑。

（作者为国际问题观察员）

(责编：贾文婷、燕勐)