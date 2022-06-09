■ 李嘉宝

6月8日至9日，东盟与中日韩、东亚峰会和东盟地区论坛高官会以视频方式举行，讨论去年领导人系列会议成果落实和各机制未来发展，并就共同关心的国际地区问题交换意见，为地区国家团结合作、共迎挑战凝聚起更多共识。

东亚国家山水相连，命运与共。多年来，地区国家坚持合作主基调，共同应对多方面挑战，有力促进各国发展、助力东亚繁荣稳定。去年底以来，中国同东盟国家积极推进落实建立对话关系30周年纪念峰会成果，友好合作关系持续深化。今年1月1日，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）顺利生效实施，各成员国间贸易快速增长，区域经济一体化持续推进。

当前，世界仍未走出新冠肺炎疫情的阴影，国际地区形势发生深刻演变，东亚区域合作也面临复杂严峻的挑战。在此关键时刻，地区国家应当排除外界干扰，用好开展合作的成熟机制和应对危机的丰富经验，坚定维护地区和平稳定，始终聚焦发展主题，把握好东亚合作的正确方向，维护好来之不易的局面。

——要尊重互信，不要猜疑争斗。东方文化讲究“己所不欲，勿施于人”，平等相待、和合与共是东亚国家的共同诉求。然而，个别域外国家却热衷于在东亚地区“唱反调”。近年来，美国加紧向亚洲国家推销其“印太战略”，试图以意识形态划线，挑拨地区国家间关系，搅局地区合作，谋求地缘政治私利。对此，东亚国家需高度警惕。相互尊重和信任是国与国应有的相处之道。尽管发展水平、文化传统和政治体制不同，东亚各国应照顾彼此重大关切，尊重各自发展道路，以真诚沟通增进理解和信任，以求同存异妥处分歧和问题，共同维护和弘扬亚洲价值观。

——要共同安全，不要阵营对抗。一段时间以来，包括东亚在内的亚太地区面临地缘政治回潮挑战。美国以“五眼联盟”“四边机制”“三边安全伙伴关系”等“小圈子”煽动集团对抗，并收紧双边军事同盟、强化军事部署，又在东海、南海、台海地区频频挑衅，严重危及地区和平稳定发展前景。亚洲的事情归根结底要靠亚洲人民来办，亚洲的安全与命运应牢牢掌握在自己手中。东亚国家应从亚洲和平稳定大局出发，抵制任何损害本地区和平稳定、破坏本地区团结合作的行径，探讨建立符合亚洲特点的地区安全架构，倡导共同、综合、合作、可持续的新安全观。

——要合作共赢，不要“脱钩”“断链”。东亚是全球最具活力、最富潜力的地区之一，也是世界经济复苏的重要引擎。东亚国家经济融合度高，合作动力强劲，同时地区经济复苏分化明显，新型挑战层出不穷。眼下，美国打着“多边”“合作”的旗号在亚太强推所谓“印太经济框架”，企图建立美国主导的贸易规则，让地区国家与中国经济“脱钩”“断链”，这将严重损害地区合作成果，冲击地区合作机制。面对多重风险挑战，东亚国家应齐心协力、深化合作，加强宏观经济政策协调，同时着眼长远、完善机制，提升地区合作韧性与活力，以更加开放的贸易和投资政策推动区域经济一体化，为世界经济复苏发展注入新活力。

作为东亚国家中的重要一员，中国始终扎根亚洲、建设亚洲、造福亚洲。中国践行亲诚惠容周边外交理念，坚持扩大高水平开放，携手地区国家高质量共建“一带一路”，推动东亚形成更紧密务实的合作新态势。自2009年起，中国连续13年保持东盟第一大贸易伙伴地位。2020年以来，东盟连续两年是中国第一大贸易伙伴。当前形势下，中国主张强化东盟主导的地区合作机制，保持区域架构的开放性，对所有各方平等包容，不搞小圈子，维护东亚合作正确方向。

朋友越走越近，邻居越走越亲。展望未来，中国将继续与东亚国家和睦相处、和衷共济，加强团结合作，共谋发展之路，为地区和平发展繁荣作出更大贡献。

（作者为本报评论员）

(责编：贾文婷、燕勐)