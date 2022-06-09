针对美国贸易代表戴琪近日涉疆言论，外交部发言人赵立坚8日说，所谓中国新疆存在“强迫劳动”的说法是彻头彻尾的世纪谎言。美国编造这一谎言，就是要靠政治操弄，实现打压新疆产业竞争优势，将光伏产业转移出中国的阴险目的。

当日例行记者会上，有记者问：据报道，6日，美国贸易代表戴琪称，美国85%的太阳能电池板生产依赖中国，相关供应链贯穿整个新疆地区，而那里存在严重的“强迫劳动”问题。请问中方对此有何评论？

赵立坚说，中方已经多次强调，所谓中国新疆存在“强迫劳动”的说法是彻头彻尾的世纪谎言。美国故意制造散播关于新疆“强迫劳动”等谎言的目的就是为了把中国从全球供应链产业链中排斥出去。中国是全球光伏制造和装机应用第一大国，而新疆是全球最重要的光伏产业基础材料多晶硅的生产基地。美国编造所谓新疆“强迫劳动”的谎言，就是要靠政治操弄，实现打压新疆产业竞争优势，将光伏产业转移出中国的阴险目的。

“要论‘强迫劳动’，美国应该看看自己的历史和现实。”赵立坚说，美国有着奴隶贸易的原罪，如今更是贩卖人口和强迫劳动的重灾区。美国至今仍未批准《1930年强迫劳动公约》、联合国《儿童权利公约》和《消除对妇女一切形式歧视公约》。美国每年从境外贩卖至国内从事强迫劳动的人口近10万人，目前在美国至少有50万人遭受奴役；美国大量童工从事农业劳作，很多儿童从8岁开始工作；美国有24万至32.5万妇女和儿童遭受性奴役，有超过10万人被拘禁在私营监狱，长期从事高强度、低报酬的强迫劳动。

赵立坚表示，2021年4月，联合国人权理事会单边强制措施对人权负面影响问题特别报告员、任意拘留问题工作组发表联合声明指出，美国通过威胁制裁等手段胁迫他国人员从事强迫劳动，侵犯有关人员合法权益，严重违背人道主义精神和国际法。

“美方所作所为只会打压正常的光伏产品贸易、打乱正常供应链，破坏全球应对气候变化的努力。这也将最终反噬美国自己、损害其自身利益。中方将一如既往地采取一切必要措施，坚决维护中国企业的合法权益。”赵立坚说。

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