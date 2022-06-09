外交部发言人赵立坚8日表示，美国政府是全球最大的虚假信息传播者。美方应该停止捏造和传播虚假信息，不再以“谎言帝国”为荣。

据报道，近期，由美国政府组建、隶属国土安全部的“虚假信息治理委员会”成立仅21天，便因遭到强烈质疑而被迫暂停工作。委员会首任负责人也被迫辞职。

在8日的外交部例行记者会上，赵立坚在回答有关提问时表示，美国政府本身就是全球最大的虚假信息传播者。德国作家吕德斯在其所著的《伪圣美国》一书中指出，美国政府非常擅于通过选择和歪曲事实、刻意窄化新闻来源、极化人们的判断，达到混淆是非、影响公众判断的目的。“水搅浑了，捞取地缘政治和经济利益就容易了。”

赵立坚指出，美国政客可以满嘴跑火车，但是为美国的虚假信息付出生命代价的却是老百姓。当年，美国用一管洗衣粉作为伊拉克拥有大规模杀伤性武器的证据发动战争，导致约20万至25万伊拉克平民死亡。美国用“白头盔”组织摆拍视频的虚假情报作为“证据”，对叙利亚展开所谓“史上最精确的空袭”，一次就造成1600多名无辜平民被炸身亡。

他表示，美国在疫情初期淡化新冠病毒传播的严重性和紧迫性，并执着于散布有关病毒来源的虚假信息。美国政府关于疫情的虚假信息还被美国有关网站评为“2020年度谎言”。“结果大家都看到了，美国成为新冠肺炎确诊和死亡人数最多的国家，超过一百万无辜美国民众丧失生命。”

赵立坚表示，美国政府谎言说得越多，信誉损害和赤字就越大。全球知名公关咨询公司爱德曼的报告显示，美国民众对美国政府的信任度仅为39%，接近历史最低点。“美方应该做的是停止捏造和传播虚假信息，不再以‘谎言帝国’为荣。”

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