5月16日至6月7日，人民日报推出8篇“美国当深刻检讨自身的人权赤字”系列“钟声”文章，从美国新冠肺炎死亡超百万、枪声击碎美式人权幻象、贫富分化加剧社会不公、粗暴对待非法移民暴露伪善面目、种族主义贯穿美国政体、私营监狱酿造人权悲剧、面对“现代奴隶制”不作为、“黑监狱”滥施酷刑等角度展开，深刻揭露美国无论在国内还是国外都留下了侵犯人权的斑斑劣迹，深刻揭示美式民主保护不了美国民众的人权，美式霸权的执念，更是让美国在世界上成为践踏人权的反面典型。文章强调，在人权问题上，美国需要做的，是正己心、思己过、改己行，努力消除自身的人权欠债，而不是将人权问题政治化，动辄以人权为借口干涉别国内政。

以下为每篇文章的具体内容，点击人民日报版面图片可以获取文章全文：

第一篇《新冠肺炎死亡超百万，一场不该出现的“国家悲剧”》指出，回顾美国沦为“抗疫失败国”的历程，可以清晰看到，美国政客坚持政治私利优先、资本至上，他们口中的所谓人权，对疫情下的美国民众而言不过是镜中花、水中月。

第二篇《控枪无力沉疴难返，枪声击碎美式人权幻象》指出，利益集团与政客的金钱瓜葛，是美国枪支暴力顽疾难除的根本所在。枪支暴力顽疾难除，也是美国治理失灵的集中体现。

第三篇《贫富分化加剧社会不公，人权债只会越欠越多》指出，高通胀给美国民众带来的非对称影响，是美国社会长期以来富者愈富、穷者愈穷的真实写照。美式民主的异化已成为美国底层民众享有和实现人权的严重障碍。

第四篇《粗暴对待非法移民，暴露“人权卫士”伪善面目》指出，美国面临的非法移民问题，很大程度上是其长期推行的霸权主义政策的恶果。美国政府应当采取负责任举措，保障移民基本人权，兑现对地区国家承诺，避免更多人道主义悲剧发生。

第五篇《少数族裔“无法呼吸”，种族主义贯穿美国政体》指出，当人们最重要的生命权、生存权都需要用肤色来衡量时，这样的社会哪里谈得上平等，哪里还有真正的人权？

第六篇《放任权力和资本勾结，私营监狱酿造人权悲剧》指出，美国私营监狱造成的人权恶果，究其根本是美国的制度出了问题。将权力和资本凌驾于公平和正义之上，所谓民主和人权在美国不过是一纸空谈。

第七篇《面对“现代奴隶制”不作为，凸显政府责任缺失》指出，向来标榜劳动法律体系健全的美国，至今只批准了14项国际劳工公约。与强迫劳动问题直接相关的3项重要法律文件，美国一项也没有签署。

第八篇《“黑监狱”滥施酷刑，美国蓄意蹂躏法治践踏人权》指出，美国长期在海外“黑监狱”任意拘押、滥施酷刑，成为美国蓄意蹂躏法治、践踏人权的典型例证。长期以来，美国海外“黑监狱”不仅关不掉，而且拒不接受调查，归根结底是有美国政府这个保护伞。

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