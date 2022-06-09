人民网讯 伊拉克政府指出，沙特与伊朗在巴格达就两国关系恢复正常的谈判取得了实质性进展，目前已进入高级阶段。

据半岛电视台报道，伊拉克总理穆斯塔法·卡迪米8日对记者发表谈话说，在伊拉克政府积极斡旋下，沙特与伊朗在巴格达就两国关系恢复正常进行了五轮谈判，谈判取得了实质性进展，现在进入了高级阶段。他指出，双方之间还存在不小的分歧，这需要建立信任，建立信任需要时间。

伊拉克通讯社引用卡迪米的话说，现在伊拉克是许多国家会见的地点，沙特与伊朗的谈判在巴格达进行，而且谈判正在向前推进，这大家都知道；另外还有其他的谈判也在伊拉克境内进行，并取得了成功，之所以没有公布，是因为会谈是秘密进行的，为了保密。

据伊朗《和解报》报道，伊朗外长侯赛因强调，“我们和沙特最近的会谈取得了很大进展，期待双边关系尽快恢复正常”。伊朗外交部发言人赛义德表示，“与沙特的谈判是全面、良好和认真的”。据报道，沙特外交大臣费萨尔日前也表示，“我们很关注本地区的安全与合作，沙特的大门对伊朗是敞开着的”。（安国章）

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