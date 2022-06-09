人民网布鲁塞尔6月8日电 （记者郑彬）日前，欧盟中国商会与普华永道中国联合举办了“中欧投资协定对企业影响和实施展望”线上研讨会，并发布了普华永道中国与中国国际贸易促进委员会共同起草的《中欧全面投资协定实施展望研究报告》。该报告显示，在对超过500家中国和在华欧盟企业的调查走访中，70%以上的受访企业对中欧投资协定生效后的行业发展充满信心与期待。

2020年底，历时七年的中欧投资协定谈判宣布结束，但随后相关审批程序遭到欧洲议会的单方面冻结，引发双方企业界焦虑。不少欧盟企业都认为，投资协定将为深耕中国市场带来重大机遇。因此不断呼吁尽快推动投资协定的实施。而此次报告也显示，58%的在华欧盟企业和46%的中国企业认为协定签署和生效将为双边投资带来积极影响。从长远看，中欧制造业和服务业都将从中受益。

对此，欧盟中国商会会长徐海峰表示，在欧中国企业期待中欧投资协定带来公平、优化的双边经贸合作环境。绝大多数中国企业都认为，协定将有利于双边竞争体制的接轨，并为企业带来积极收益。

普华永道中国欧洲跨国企业业务部主管合伙人鲁德·萨默海尔德也表示，中欧企业对协定的签署都有着较高的期待，认为其生效将会给企业带来新的发展机遇，并将为中欧经贸合作深入发展提供更加充沛的动力，对中欧双方的经济社会发展、企业转型升级带来实质利好。

此外，报告还显示，虽然受新冠肺炎疫情蔓延以及全球经济下行压力增大等不利因素影响，但中欧经贸合作仍展现出强劲的韧性和活力。据统计，2021年中欧双边贸易额超过8200亿美元，创历史新高。中国继续保持欧盟第一大货物贸易伙伴地位，而欧盟则成为中国第二大货物贸易伙伴。中欧双向投资规模累计超过2700亿美元。双方在金融、新能源、疫苗研发、物流等领域的投资合作活跃。

普华永道全球跨境服务中国主管合伙人黄耀和表示，一直以来，中欧互为重要的贸易和投资伙伴。尽管世界经济复苏仍面临较大不确定性，但中欧经贸关系展现出强劲韧性。展望未来，中欧经贸合作前景广阔，加强双边合作将是大势所趋。

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