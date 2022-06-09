新华社德黑兰6月8日电（记者王守宝）伊朗原子能组织8日发表声明，决定从当日起关闭国际原子能机构安装在伊朗核设施内的2台监控摄像设备。

声明说，伊朗原子能组织的措施是针对国际原子能机构的“非法行为”而实施的。伊朗迄今与国际原子能机构进行了广泛合作，但是国际原子能机构没有赞赏来自伊朗的合作，反而认为这些合作是伊朗的责任。

声明还表示，国际原子能机构安装在伊朗核设施内80%以上的摄像设备将继续存在并像过去一样继续发挥作用。

据悉，国际原子能机构理事会将于8日对美、英、法、德等国推动的有关伊朗保障监督问题决议草案进行表决。

国际原子能机构总干事格罗西6日在该机构理事会会议上表示，伊朗尚未就三个未申报地点发现的铀痕迹提供“技术上可信的解释”，机构无法确认伊朗是否全面履行其核保障义务。

2021年2月，伊朗与国际原子能机构达成一项临时技术协议。根据该协议，国际原子能机构在伊朗核设施内安装监控设备，继续其必要的核查和监测活动，伊朗将保存一些核设施的视频监控资料。如果美国解除对伊制裁，伊朗将把这些监控资料交给国际原子能机构。（参与记者：刘昕宇）

(责编：牛镛、袁勃)