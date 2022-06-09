李寿平 王惠茹

近年来，美国动辄以所谓“民主”“人权”“国家安全”为由，在全球范围内大搞单边制裁，严重破坏以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则，损害相关国家发展及其人民的生存权和发展权。在全球疫情持续蔓延、经济复苏脆弱的背景下，美国滥施单边制裁令世界经济发展和相关国家经济民生改善雪上加霜。

单边制裁是美国自二战结束以来用以胁迫对手让步、维护自身霸权的对外政策工具之一。其实质是通过自身金融霸权地位和技术优势，对其他国家、实体和个人实施“长臂管辖”。单边制裁在国际法上明显缺乏依据：将美国国内立法和国内政策凌驾于国际法和他国法律之上，粗暴干涉他国国内管辖事项，违反了“国家主权平等”原则；将发生在美国境外的正常经贸活动纳入管辖范围，违反了“属地管辖”原则；对外国或外国法人、个人，甚至是与被制裁方有关联的第三国或第三国的法人、个人实施单边制裁，违反了“属人管辖”原则；泛化“国家安全”概念并以此为借口实施单边制裁，破坏了“保护性管辖”原则；通过《全球马格尼茨基人权问责法》等国内立法，肆意扩大普遍管辖权范围，是对“普遍性管辖”原则的滥用。此外，美国实施单边制裁采用的实体清单和商品清单制度，是典型的歧视性制度，是对国际经贸规则的肆意践踏。

美国滥施单边制裁严重损害发展中国家人民的基本人权。对于发展中国家而言，生存权和发展权是首要的基本人权。历史上，殖民主义给发展中国家造成的饥饿、贫困和落后问题的影响至今仍未消除，美国肆意施加单边制裁的行径又使相关国家的社会安全、经济发展和国计民生面临新威胁，甚至造成了严重的人道主义灾难。美国对古巴、朝鲜、伊朗、委内瑞拉等国长期施压，严重妨碍有关国家改善经济民生。疫情防控期间，美国的制裁导致相关国家抗疫医疗物资短缺，侵犯了有关国家人民的生命权和健康权。

当前，美国滥施单边制裁进一步加剧了全球能源、粮食、供应链产业链等方面的紧张情况。国际能源署高级官员近日警告称，乌克兰危机和西方国家对俄罗斯的制裁使全球同时面临石油、天然气和电力三重危机，全球粮食供应也面临极端紧张局面。联合国粮农组织数据显示，世界粮食价格大幅跃升至历史最高水平，粮食出口的长期减少可能会使今明两年全球营养不良人口数量增加800万至1300万。单边制裁还导致大宗商品价格等持续上涨，世界各国特别是发展中国家面临输入性通胀压力。

美国的单边制裁本质上是霸权主义和强权政治的体现，是干涉别国内政、强行推行美国价值观念和政策目标的胁迫行为，严重侵犯了受害国自主决定其政治制度以及自由追求其经济、社会和文化发展的权利。美国通过经济制裁、技术断供、金融封锁等方式，挤压被制裁国平等参与全球贸易的机会，削弱被制裁国在全球供应链中的地位，损害了相关国家的平等发展权。制裁还引发相关国家外商投资萎缩、国际收支失衡等问题。美国滥施单边制裁，最终影响相关国家人民在经济、社会、文化等领域的个人发展权。

得道多助，失道寡助。尊重各国自主选择社会制度和发展道路的权利，捍卫国际公平正义，反对对他国非法实施单边制裁，是国际社会的共同呼声。美国将制裁武器化、工具化、政治化，践踏国际规则，违反国际道义，动摇全球人权善治根基，阻碍世界和平与发展。

（作者分别为北京理工大学法学院院长、博士后）

《 人民日报 》（ 2022年06月09日 17 版）

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