据新华社洛杉矶6月7日电 （记者谭晶晶）近期美国新冠肺炎疫情指标呈上升趋势，目前平均日增新冠肺炎确诊病例超过10万例，过去4周新增儿童感染病例超过40万例。

美国疾病控制和预防中心最新数据显示，目前美国平均日增新冠肺炎确诊病例约10.8万例，平均日增死亡病例超过280例，平均日增住院病例约4000例。5月30日是美国阵亡将士纪念日，许多民众在纪念日假期外出旅行和聚会，假期后第一天，美国新增新冠肺炎确诊病例超过17.7万例。

公共卫生专家表示，美国实际新冠病毒感染病例数会远高于官方统计数据，因为一些轻症患者不再去做病毒检测，还有些人在家中检测，并不上报结果。

近期美国儿童新冠病毒感染病例也持续上升。美国儿科学会和儿童医院协会6日发布的最新报告显示，过去4周美国新增儿童新冠病毒感染病例超过40万例。自新冠肺炎疫情暴发以来，美国已有近1350万名儿童确诊感染新冠病毒，今年以来新增儿童感染病例近560万例。

《 人民日报 》（ 2022年06月09日 17 版）

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