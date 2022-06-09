本报记者 毕梦瀛

巴西经济部近日发布的数据显示，今年前5个月，巴西小麦出口量为247万吨，是去年同期出口量的两倍多。巴西政府智库发布的报告也显示，今年前4个月，巴西农业综合企业贸易顺差达437亿美元。在当前全球粮价上涨的背景下，巴西农业保持良好的发展势头无疑是积极信息。

农业是巴西经济增长的支柱产业。巴西政府高度重视并不断采取措施促进农业可持续增长，取得明显成效。近期，巴西政府启动了为期30年的国家化肥计划，旨在提高本土化肥生产力。此前，巴西农业、畜牧业和食品供应部公布了《适应气候变化和低碳排放的农业可持续发展部门计划（2020—2030）》，旨在通过推广灌溉系统、集约化牲畜饲养等技术，进一步促进农业可持续发展，希望在2030年前将低碳农业项目扩大到7200公顷，实现农牧业减少11亿吨碳当量排放的目标。

巴西工业贸易部前执行部长特谢拉表示，农业要保持可持续增长势头，不仅依赖于良好的自然条件，还需要在提高生产力方面进行大量投入。“巴西不仅是农业生产大国，也是农业研发大国。我们始终致力于改善农作物生产，改善农业相关领域发展条件。”特谢拉说。

在农业领域的投入和创新方面，巴西农牧业研究所专门在全国设有40多个研究中心，已面向社会推出8000余项科研成果。该研究所科研人员对巴西各地土地、气候、水源等生产条件进行考察研究，为区域农业主管部门提供规划建议，切实提高了农业生产效益。

为加大对农业发展的资金支持，巴西联邦储蓄银行持续推出或更新各项优惠融资政策。目前，该银行重点关注农业综合企业，加大了向相关企业贷款力度，并宣布开设100家专门从事农业综合企业服务的分支机构，专设管理人员面向农村生产者提供服务。

巴西农业部部长蒙特斯近日表示，政府正在制订农业农村发展投资计划，将出台多项举措，鼓励生产者积极参与农业生产。根据新的计划，农村保险预算将被提升至20亿雷亚尔（1美元约合5雷亚尔），以便更好地向农业生产者提供财政援助和损失补偿。

与此同时，政府积极推动本国农业企业切实加强国际合作，在生物技术、种质开发、低碳农业、绿色金融、智慧农业等领域深挖农业发展合作潜力。

巴西农业器械会会长埃斯特旺认为，随着相关部门越发重视农业生产领域的科技投入、不断强化国际合作，未来巴西农业可持续发展前景更加可观。巴西地理统计局近期预测，巴西2022年粮食产量有望达到2.62亿吨，较2021年增长3.3%。

（本报里约热内卢6月8日电）

《 人民日报 》（ 2022年06月09日 17 版）

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