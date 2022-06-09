周 谦

格鲁吉亚位于高加索山南麓和黑海之滨，自古以来就是连接东西方的桥梁。中格友谊源远流长，古丝绸之路是最好的见证之一。中格两国都拥有灿烂的文化，对和平、发展的共同追求让两国传统友谊历久弥新、不断升华。

1992年6月9日，中格正式建立外交关系。30年来，中格始终是相互信任的好朋友、真诚合作的好伙伴。两国关系健康稳定发展，各领域合作不断深化，树立了不同地区、不同大小和不同文化国家间交往的典范。

以信为本，筑牢基石。建交以来，两国始终本着平等互信原则，相互尊重主权、独立和领土完整，支持对方选择的社会制度和发展道路。在两国政府和人民共同努力下，中格政治互信日益加深，为各领域合作打下坚实基础。双方在国际舞台上协调配合，共同维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，为世界和平稳定作出积极贡献。

以诚相待，互利共赢。中格均为发展中国家，都致力于实现民族振兴和国家繁荣，双方始终真诚合作，共谋发展。30年来，两国贸易额增长400多倍。习近平主席提出的共建“一带一路”倡议与格鲁吉亚国家发展战略高度契合，中格合作迎来前所未有的历史性机遇。格鲁吉亚率先在欧亚地区与中国达成自贸协定，2018年协定生效以来极大提升了双边贸易自由化、便利化水平。中国成为格鲁吉亚最大出口市场。格鲁吉亚葡萄酒、矿泉水和干果等优质产品进入中国千家万户。中欧班列助力地区互联互通，为格鲁吉亚等沿线国家和地区注入生机活力。中资企业承建的格鲁吉亚现代化铁路和联合循环发电站等项目，为完善当地基础设施发挥了重要作用。双方在投资、通信、高新科技等领域合作前景广阔，共建“一带一路”合作持续向纵深发展。

以心相交，包容互鉴。中格传统友谊深厚，近年来，双方人文交流日益密切，教育、旅游、体育、出版等领域合作不断深化。格鲁吉亚将汉语教学纳入国民教育体系，“汉语热”持续升温，“汉语桥”比赛如火如荼，2所孔子学院和1所孔子课堂为双方思想文化交流提供了重要平台。格鲁吉亚也是中国公民出境游的新兴人气目的地。在北京冬奥会上，格鲁吉亚运动员创造了好成绩，也收获了中国观众的关注与喜爱。

同舟共济，守望相助。新冠肺炎疫情发生后，格鲁吉亚第一时间支持和声援中国。在格鲁吉亚政府大力支持下，“春苗行动”顺利实施。中国积极分享防控诊疗方案，向格鲁吉亚援助疫苗、医疗物资和设备等。中格深入开展抗疫合作，以实际行动诠释“患难见真情”的真谛，为构建人类卫生健康共同体贡献了力量。

浩渺行无极，扬帆但信风。中国将继续与格鲁吉亚一道，秉持相互尊重、平等互利精神，深化政治互信，拓展务实合作，推动两国关系健康稳定发展，不断书写两国友好关系新篇章。

（作者为中国驻格鲁吉亚大使）

《 人民日报 》（ 2022年06月09日 17 版）

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