本报记者 牛瑞飞 毕梦瀛 刘 慧

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今年世界环境日的主题为“只有一个地球”。很多国家宣布了促进可持续发展、加快能源转型等一系列务实的环境保护行动。越来越多国家在采取行动应对挑战的同时，注重加强环保教育，增强民众环保意识，推动社会生活绿色低碳转型。

比利时——

环保教学活动寓教于乐

比利时的各类学校推出了以环境保护、可持续发展等为主题的一系列课程。这些课程包含丰富多彩的教学活动，寓教于乐。

在沃尔维·圣·皮埃尔的莫伊波斯小学，孩子们在老师的带领下改造了学校的废弃停车场。孩子们和家长们将木质包装收集起来，建成木质围栏，并把废弃瓶子改造成浇水工具。大家把营养土装在木质围栏中，并遵循季节规律种植不同蔬菜。这些蔬菜全是纯天然食品，使用的肥料也是大家用厨余垃圾自制而成。每逢收获时节，学校就开设孩子们喜欢的“户外烹饪课”，现摘现做。孩子们吃着自己亲手种植的蔬菜，收获成就感的同时，也学到了不少环保知识以及植物生长规律等自然知识。

布鲁塞尔安德莱赫特中心的小海鸥幼儿园像是一座小农场：专门划分区域饲养了鸡、兔子、山羊等动物，还种植了多种芳香植物。“孩子们需要与大自然中的动植物接触，认识到保护环境的重要性，并学会保护环境。”幼儿园老师舍彭斯表示。

于克勒的艾斯卡尔学校每年都会举行“生态活动周”，组织学生参观自然科学博物馆，到学校辖区内的教育农场劳动，种植蔬菜，教导学生用身边的原料制作除味剂、小鸟喂食器等。学校还就服装生产、住房、交通、农业、废物回收等环保相关话题组织辩论。

巴西——

免费环境大学普及环保理念

在巴西南部城市库里蒂巴，有一座免费环境大学。该大学位于一片森林内。这里曾是一座巨大的采石场。免费环境大学面向所有民众开放，针对不同社会群体特点，结合生活和工作实际传授环保知识，如面向家庭主妇开设家庭节能课程；面向私营企业和个体工商户等，提供工厂、商店节能环保教程；面向学生们，与废水处理公司等企业合作推出课外活动，带领学生实地参观城市污水处理系统、参与河流水质监测等。大学还为企业提供环保咨询、评估服务，推进环保理念在生产、销售等环节的渗透。

在长期环保教育下，库里蒂巴民众越发自觉践行环保理念。当地政府发起的垃圾分类回收倡议，得到民众积极响应。不少民众自发将家中的废弃电池、打印机墨盒、过期药品等有害垃圾，送往指定回收点。通过这种方式，2021年，约有43吨来自普通居民家庭的有害废弃物被集中处理。

巴西《国家环境教育法》规定，加强环保教育是全社会的共同责任。根据巴西《环境基本法》，全国中小学必须开设环保教育课程。课程内容包括向中小学生普及节约用水和电等能源、垃圾分类处理、辨别生活用品材质是否环保等常识性知识，使学生从小就认识到环保的重要性及违反有关法律的后果，了解有关环境保护的权利和义务。

新加坡——

学校与社会共同推出活动

学生们从学校湿地采集水样，通过测量酸碱值，了解水污染情况并分析原因。这是新加坡立才中学一堂地理课的内容。校园内建有湿地、溪流等生态栖息地，并搭建菜园鼓励学生亲手种植蔬菜，实践课本知识。校内的“厨余堆肥机”利用剩余食物制造天然肥料，避免了食物浪费。

立才中学是新加坡教育部推出的生态永续计划试行学校之一。这项始于2021年的计划从课程、校园、文化、社区4个方面入手，帮助学生学习并践行环保和气候变化等知识。学校持续更新并增加教材中的环保知识，鼓励学生在日常生活中减少能源及食物浪费，开展与环保有关的课程辅助活动和应用学习项目。

新加坡的社会公共机构也经常推出相关环保教育活动。近期，新加坡滨海湾花园推出以可持续发展和环保为主题的多项活动，通过虚拟平台、导览活动、工作坊等，帮助学生了解花园在节能、雨水循环利用方面的做法。新加坡科学馆推出系列项目和展览，展示可持续发展技术，鼓励青少年及公众践行环保理念。

今年3月，新加坡教育部提出，将加强高等学府有关可持续发展的课程与技能培训，培养学生从事绿色产业的工作技能，为毕业生提供绿色就业机会。教育部还鼓励高校研发、创新环保产品和解决方案，以实现可持续发展。

（本报布鲁塞尔、里约热内卢、曼谷6月8日电）

《 人民日报 》（ 2022年06月09日 17 版）

(责编：牛镛、袁勃)