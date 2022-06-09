本报记者 周 輖

巴勒斯坦人民斗争阵线总书记马吉达拉尼日前在接受本报记者采访时表示，在习近平总书记的领导下，中国在国际事务中发挥越来越重要的作用。

2017年，中国共产党与世界政党高层对话会在北京举行，马吉达拉尼等巴勒斯坦政党领导人积极参会，并在现场聆听了习近平总书记在开幕式上发表的主旨讲话。会议期间，他了解到习近平总书记经常深入基层一线开展调查研究，通过最直接的方式了解人民的心声。

去年7月，马吉达拉尼在线参加了中国共产党与世界政党领导人峰会。他表示，习近平总书记发表的主旨讲话让人印象深刻，充分彰显了中国坚持多边主义、积极承担国际责任的大国形象和中国共产党携手各方共建更加美好幸福世界的真诚愿望。

马吉达拉尼一直关注中国发展和中国经验，《习近平谈治国理政》是他了解中国共产党治国理政实践的重要途径。“习近平总书记关于政治、经济、文化、社会、军事、对外关系等的重要论述，体现了他的宏阔视野、渊博学识、坚定决心和开拓精神。”马吉达拉尼表示，习近平总书记在书中深刻论述全面深化改革、推进国家治理体系和治理能力现代化等，回答了关于中国发展的若干重大问题。习近平总书记深刻把握和平与发展这一时代主题，提出了一系列原创性的治国理政新理念新思想新战略，对世界产生了深远影响。

“中国坚持走开放融通、合作共赢之路，顺应历史发展大势，凝聚国际共识，凸显了中国领导人面向未来的宏阔视野和历史责任感。”马吉达拉尼认为，推动构建人类命运共同体理念是中国对世界的重要贡献。

“共建‘一带一路’倡议是中国为推进国际合作、完善全球治理提供的重要公共产品。共建‘一带一路’坚持共商共建共享，推动沿线国家和地区优势互补，缩小发展差距，有利于实现共同发展和繁荣。”马吉达拉尼说，中国坚持真正的多边主义，坚定维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，与国际社会一道推动全球治理体系朝着更加公正合理的方向发展。

“在中国共产党的领导下，中国如期打赢脱贫攻坚战，全面建成小康社会，开启了全面建设社会主义现代化国家新征程。”马吉达拉尼表示，14亿多中国人民正团结一心、全力以赴，为实现中华民族伟大复兴的中国梦而不懈努力，“中国正努力描绘发展的壮丽画卷，也将为人类社会发展作出更积极贡献”。

“巴勒斯坦人民斗争阵线与中国共产党友好交往的历史由来已久。”马吉达拉尼表示，与中国共产党、中国人民的交往给他留下了许多美好回忆，其中印象最深刻的就是中国人民的正直与善良。“巴勒斯坦与中国一直是共同发展的好伙伴，中国是巴勒斯坦人民正义事业的坚定支持者。两国相互尊重、相互支持，是为实现世界和平发展共同奋斗的好兄弟、好伙伴、好朋友。”马吉达拉尼深有感触地说。

《 人民日报 》（ 2022年06月09日 03 版）

(责编：牛镛、袁勃)