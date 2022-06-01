新华社维拉港6月1日电（记者张永兴 郭鑫惠）当地时间6月1日，瓦努阿图总理拉夫曼率瓦副总理、外长、财长等内阁主要成员在维拉港同国务委员兼外长王毅举行集体会谈。

拉夫曼高度评价以习近平为核心的中国共产党展现的坚强领导力，祝贺中国成功实现第一个百年奋斗目标、全面建成小康社会，欢迎中国代表团对瓦进行历史性访问，表示此访释放了中国致力于持续推进瓦中关系的重要信号。拉夫曼说，建交40年来，瓦中彼此信赖，坚定团结。衷心感谢中国长期以来为瓦实现稳定和可持续发展提供的巨大助力，中国以实际行动证明是瓦真正的朋友。瓦愿继续以坚守一个中国政策为政治基石，以共建“一带一路”为合作引领，推动瓦中全面战略伙伴关系不断迈上新台阶。

王毅感谢拉夫曼总理率主要内阁成员同中国代表团在中国援建的国际会议中心举行集体会谈，这充分体现了瓦方对两国关系的高度重视和双方合作的高水平。王毅说，中瓦建交40年来，双方相互信任支持，像家人一样相处，留下了许多感人的友好故事，成为发展中国家相互尊重、团结协作的典范。中方愿同瓦方总结成功经验，共同规划好两国关系下一个40年，为打造中瓦命运共同体不断注入新动力。

双方就推进双边关系、加强国际和地区事务合作进行深入交流，达成广泛共识。

一是增进政治互信。双方一致同意弘扬相互尊重、平等相待的传统，继续坚定支持彼此维护核心利益和民族尊严。加强党际交往和治国理政经验交流，提高国家治理能力。

二是坚持互利共赢。双方一致同意对接发展战略，挖掘合作潜力，携手推进高质量共建“一带一路”，充分利用中国提供的发展机遇，扩大瓦优质产品对华出口。双方将发展蓝色伙伴关系，在持续推进基础设施等传统领域合作的同时，进一步开拓新能源、数字经济等新的合作重点，助力瓦增强自主发展能力，提高国际竞争力。

三是赓续人民友谊。双方一致同意加强人员往来，夯实中瓦关系的社会和民意基础。王毅表示，中方欢迎瓦将中文教育纳入国民教育体系，愿继续通过派遣中文教师、开展双向语言文化交流等方式，支持瓦中文教学，培养更多两国友好使者。中方将继续同瓦携手抗疫，并派遣新一批医疗队，助力瓦维护人民健康。

四是深化战略协作。双方一致认为应坚持真正的多边主义，坚持团结抗疫，推动构建人类命运共同体。拉夫曼高度评价并愿积极参与习近平主席提出的全球发展倡议。王毅表示赞赏，并欢迎瓦方支持全球安全倡议，践行共同、综合、合作、可持续的安全观，为维护世界和平做出积极贡献。

五是加强地区合作。双方认为应发挥双边合作和中国－太平洋岛国外长会机制的“双引擎”作用，协同发力，加快共同发展。

王毅介绍了中方刚刚发表的同太平洋岛国相互尊重、共同发展的立场文件重要内容，表示立场文件释放了中方愿同岛国深化政治互信、拓展互利合作、维护共同利益的明确信号，并为双方下步合作作出全面规划、提出具体举措。中国同岛国的合作光明正大、公开透明，我们将继续同岛国团结互助，携手前行。

拉夫曼说，瓦方高度评价中国－太平洋岛国外长会机制重要作用，表示对中方立场文件提出的愿景和设想倍感振奋，赞赏中方持续打造双方合作六个新平台，坚信同中国的合作必将更好助力岛国抓住发展机遇，也必将进一步提升岛国同中国的双边合作。

会谈后，双方出席了经济技术、医疗卫生、海洋经济等合作文件签字仪式。

会谈前和签字仪式后，瓦努阿图大酋长还专门为中国代表团举行了极具美拉尼西亚民族特色的传统欢迎仪式。

(责编：杨光宇、胡永秋)