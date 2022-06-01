新华社北京6月1日电（记者伍岳）针对美国国务卿布林肯在近期演讲中将美国政府对华战略概括为“投资、联盟、竞争”，外交部发言人赵立坚1日在例行记者会上表示，美方所谓“三点论”本质上是运用美国内外全部资源对华进行全方位围堵和无底线遏制打压，敦促美方做出正确抉择，把精力真正放在践行相互尊重、和平共处、合作共赢三原则上。

赵立坚表示，中方一贯认为，建设互联互通、多元包容、安全共享的世界，是中美两国必须承担的责任义务。能否处理好彼此关系，是中美双方必须回答好的世纪之问。

第一，中方乐见美方通过正当的投资实现本国发展，但美方不能将中国作为“假想敌”，重燃国家目标感。美国如何提高本国的创新力和竞争力，是美方自己的事，但不能动辄拿中国说事，更不能借此打压遏制中国、干涉中国内政、损害中方利益。如果出现这样的事情，中方当然坚决反对。以美方审议的“两党创新法案”为例，该法案打着增强美国竞争力的旗号，实则通篇以中国为“假想敌”，案文中提到中国多达800余次，充斥大量损害中方利益的内容条款，对此中方当然坚决反对。

第二，中方不干涉美方与盟友的正常协调合作，但这种关系不能针对和损害第三方利益，不能违反国际关系基本准则。美方拉帮结派组建“反华联盟”，不管是“印太战略”，还是“四边机制”、美英澳三边安全伙伴关系，都是封闭、排他的“小圈子”，都是冷战思维的产物和零和博弈的工具。这既是开历史倒车，也将加剧地区内紧张局势，破坏地区团结合作。这也同地区国家致力于通过对话合作共谋发展、推动区域一体化的普遍愿望背道而驰。美方此举不得人心，注定没有出路。

第三，中方不否认中美在经贸等领域存在一些竞争，但不能以“竞争”来定义中美关系，不能搞你输我赢的恶性竞争，更不能打着竞争的幌子搞大国对抗。美方嘴上说的是“竞争”，实际做的是泛化国家安全概念，大搞非法单边制裁、长臂管辖、脱钩断链。这严重损害中国企业正当权益，无理剥夺别国发展权利。这不是“负责任的竞争”，而是毫无底线的打压遏制。美方如一味以大国竞争定义中美关系，以你输我赢作为政策目标，只会将中美推向对抗冲突，将世界推向分裂动荡。

赵立坚指出，美方最近的对华政策演讲实质上是“新瓶装旧酒”，所谓“三点论”换汤不换药，是此前美方所谓“竞争、合作、对抗”三分法的翻版，本质上都是运用美国内外全部资源对华进行全方位围堵和无底线遏制打压。

“当前，中美关系正处在重要的十字路口，美方应做出正确抉择，不要再玩文字游戏，应把精力真正放在践行相互尊重、和平共处、合作共赢三原则上，把拜登总统‘四不一无意’的表态落到实处。”赵立坚说，美方应与中方相向而行，找到中美两个大国在新时代的正确相处之道，更好地造福中美两国人民和世界各国人民。

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