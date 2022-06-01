新华社洛杉矶5月31日电（记者谭晶晶）今年上半年的全球超级计算机500强榜单日前揭晓，首次入榜的美国超级计算机“前沿”位列榜首，这是全球首台运算能力达每秒100亿亿次浮点运算的超算。中国共有173台超算上榜，上榜总数蝉联第一。

榜单介绍称，美国能源部下属橡树岭国家实验室开发的超算“前沿”运算峰值速度超过每秒100亿亿次。

榜单显示，中美两国是上榜超算数量最多的两个国家，超算500强中有近三分之二来自两国。中国共有173台超算上榜，总数蝉联第一。从制造商维度看，中国联想是目前世界最大的超级计算机制造商。

日本超级计算机“富岳”在连续两年蝉联榜首之后，被“前沿”超越降至第二位。芬兰超算“卢米”位列第三，这是欧洲最大的超算。上次榜单位列第二的美国超算“顶点”此次降至第四位。美国能源部下属劳伦斯利弗莫尔国家实验室开发的超算“山脊”位列第五。榜单十强中有两台超算来自中国，分别是位列第六的“神威·太湖之光”和第九的“天河二号”。

全球超级计算机500强榜单由国际组织“TOP500”编制，每半年发布一次，是给全球已安装的超级计算机排座次的知名榜单。

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