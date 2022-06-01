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第15届“汉语桥”世界中学生中文比赛埃及赛区决赛顺利举行

2022年06月01日16:41 | 来源：人民网-国际频道
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人民网开罗6月1日电 （记者沈小晓）第15届“汉语桥”世界中学生中文比赛埃及赛区决赛落下帷幕，来自埃中友好示范学校的娜什瓦·法赫米获得埃及赛区特等奖，将代表埃及参加全球总决赛。

比赛由中国驻埃及大使馆主办，开罗大学孔子学院、开罗大学文学院中文系承办，分为主题演讲与才艺展示两个环节。来自埃及的10名中学生参加了决赛。选手们围绕“追梦中文、不负韶华”主题分享了自己学习中文的故事和感受，并展示了绘画、歌曲、舞蹈、诗朗诵等才艺。

高三学生法赫米用精彩的表现获得本场比赛的特等奖。她表示，学习汉语为自己打开了一扇认识世界的窗，希望有机会能去中国学习深造，为中埃文化交流作出自己的贡献。

中国驻埃及大使馆教育公参王胜刚表示，埃及有着良好的汉语教学传统。今年秋季，埃及将在12所中小学开展中文教育试点，相信今后“汉语桥”中学生比赛将会有更多的学校同学参加，成为埃及中小学中文学习者的盛会。除中文教学合作以外，中埃高等教育合作和职业教育合作也正当其时。“我们正在与埃及政府探讨建立有关教育高层沟通机制和校际联盟，帮助埃及培养高层次专业人才和技能人才，为埃及青年提供更大成长空间和发展机遇。”

(责编：燕勐、常红)

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