新华社联合国5月31日电（记者王建刚）中国常驻联合国代表张军5月31日表示要坚持真正的多边主义，强调防扩散问题是全球性挑战，解决防扩散问题离不开多边合作，离不开联合国引领。

张军在当天举行的安理会第1540号决议全面审议公开会上呼吁，各方应秉持共同、综合、合作、可持续的安全观，重视彼此合理安全关切，消除扩散动因，致力于实现普遍安全、共同安全。要遵循联合国宪章宗旨和原则，强化以联合国为核心的集体安全机制，维护安理会权威，坚持通过对话协商以和平方式解决防扩散热点问题。

张军表示，《不扩散核武器条约》是国际核裁军与核不扩散体系的基石，是战后国际安全体系的重要组成部分。各国不能对其“合则用、不合则弃”，不能采取双重标准和选择性做法，应坚决抵制条约被侵蚀、掏空。有关国家不顾国际社会反对开展核潜艇合作，执意将武器级核材料引入亚太地区，明显违反条约目的和宗旨，造成严重核扩散风险。同时，各国应进一步增强《不扩散核武器条约》《禁止生物武器公约》《禁止化学武器公约》的普遍性，并以各项条约审议大会等为契机，确保其得到全面、有效、平衡执行。

张军强调，为了和平目的利用科技并开展国际合作，是国际法赋予各国不可剥夺的权利。多年来，一些国家凭借自身主导的防扩散多国机制“小圈子”，对发展中国家实施歧视性出口管制措施，大搞双重标准。个别国家还以防扩散或国家安全为借口，对科技交流合作滥施限制，推动脱钩断链，严重侵蚀防扩散国际合作的基础。

张军表示，中方支持1540委员会制定合理工作计划，继续实质性推进决议全面审议工作，对各国执行决议情况进行客观评估，重视新兴科技带来的扩散挑战，就应对防扩散风险挑战提出切实可行的建议，进一步推进防扩散领域国际合作，提高援助活动成效，促进决议全面有效执行。

2004年4月28日，安理会一致通过第1540号决议。该决议是安理会首个专门的防扩散决议，也是国际防扩散努力的重要支柱。安理会根据该决议成立了由安理会全体成员组成的防扩散委员会，即1540委员会。

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