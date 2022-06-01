新华社莫斯科6月1日电（记者刘恺）俄罗斯科学院世界经济与国际关系研究所副所长亚历山大·洛马诺夫日前在接受新华社记者专访时说，美国国务卿布林肯不久前发表的对华政策演讲纯属老调重弹，充分暴露了美国政府的“遏华”企图。美国将中国视为主要竞争对手，搞封闭排他的“小圈子”试图围堵中国，以阻碍中国的发展进步。

洛马诺夫说，将中国视为主要竞争对手的论调在美国早就有之，布林肯在演讲中重申此点表明美国政府对华战略定位没有变化。布林肯的演讲更加强调美国将与盟友联合，拉帮结伙搞“小集团”遏制中国。

“美国希望中国是一个发展停滞的国家。”洛马诺夫认为，美国在欧洲搞的结盟围堵政策也将投射到亚洲，美国正加紧利用类似政策拉拢盟友参与“制华”。

洛马诺夫说，中国致力于捍卫自身根本利益，维护国家主权，维护国际经济和政治稳定，倡导国际关系民主化。中国正走在“强起来”的路上。但对于美国来说，这是无法接受的。

洛马诺夫指出，尽管布林肯在演讲中提到要与中国合作，这只是反映了美国政府的“选择性合作”政策，即中美两国之间的合作将只存在于“美国认为可以合作的地方”，“并且这种合作不应违反所谓的‘美国原则’”。

洛马诺夫认为，布林肯对华政策演讲的目的首先是要展示美国领导人的所谓“强者”形象，其次是为了安抚美国盟友，“某些美国盟友乐于听到美国是如何致力于维护结盟战略以及这种结盟是多么坚不可摧”。

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