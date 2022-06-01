新华社乌兰巴托6月1日电（记者阿斯钢 苏力雅）蒙古国自然环境和旅游部长巴特额尔登日前说，蒙古国极度濒危动物戈壁熊的种群数量已超过50只，这离不开中国的帮助。

“在中国政府援助蒙古国戈壁熊保护技术项目帮助下，极度濒危动物戈壁熊的种群数量已超过50只，达到51只。”巴特额尔登接受新华社记者采访时介绍了这一情况，并向中方表达谢意。

2018年4月，中国政府援助蒙古国戈壁熊保护技术项目实施协议在蒙古国首都乌兰巴托正式签署。根据协议，中方协助蒙方开展栖息地生态环境质量评价研究、栖息地食用植物种群动态研究、栖息地生物多样性监测、戈壁熊种群数量研究等，并帮助培训保护区技术和管理人员，提供专用设备等。

根据蒙古国科学院提供的数据，截至2018年年底，蒙古国境内的戈壁熊仅存约30只。

巴特额尔登说，在中方的技术支持、蒙中两国专家共同努力以及当地牧民群众的积极参与下，蒙古国戈壁熊的保护及繁育工作取得了十分明显的效果。根据当前掌握的最新和可靠数据，蒙古国戈壁熊的种群数量已达到51只。

戈壁熊是世界上唯一一种生活在沙漠、戈壁地区的熊类，由于栖息地环境恶化已经极度濒危。蒙古国把戈壁熊视为“国熊”。

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