新华社哥本哈根5月31日电（记者林晶）因拒绝以卢布支付俄罗斯天然气款，丹麦沃旭能源公司和荷兰加斯特拉能源公司5月31日分别收到了俄方停止天然气供应的通知。

沃旭能源公司当天在一份新闻公报中证实，因该公司拒绝向俄罗斯天然气工业出口公司（俄气）以卢布支付天然气款，俄方通知将从6月1日起停止对其供应天然气。

公报说，公司已做应对准备以降低丹麦和瑞典大型商业客户的“断气”风险，并将不得不在欧洲市场上寻找其他渠道购买天然气。

当天早些时候，因荷兰加斯特拉能源公司未支付4月1日起所拖欠的天然气供应款，俄气宣布即日起停止向其供气。

此前，芬兰、保加利亚及波兰的天然气公司因同样原因陆续被俄“断气”。欧盟委员会日前公布的数据显示，俄乌冲突爆发前，欧盟40%的天然气供应依赖俄罗斯，这一比例现已下降到大约26%。欧盟希望这一比例到今年年底降至13%。

英国《金融时报》5月27日援引欧盟委员会分管能源事务的委员卡德丽·西姆松的话报道，欧盟国家正在快速提高处理液化天然气的能力，尽可能多地储存天然气，以应对俄罗斯天然气供应完全中断的可能。

俄乌冲突爆发以来，美国、欧盟等对俄罗斯施加多项经济制裁。俄总统普京于3月31日签署总统令，自4月1日起，俄方向“不友好”国家和地区供应天然气时将改用卢布结算。

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