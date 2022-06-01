新华社孟买6月1日电（记者张亚东）印度政府6月1日宣布，为保障国内食糖供应和价格稳定，即日起对本国食糖（包括原糖、精制糖和白糖）实施出口总量限制，2021-2022榨季（2021年10月至2022年9月）出口总量将限制在1000万吨。

由于国际大宗商品价格上涨，印度4月消费物价指数升至7.79%，为2014年以来最高水平。在柴油、化肥等价格上涨推动下，印度国内食糖价格呈上涨趋势。

印度是世界主要食糖生产国和出口国。印度糖厂协会预计，本榨季印度糖产量将达3500万吨，国内消费量约2700万吨，加上上季库存，将有1600万吨的剩余。有分析称，印度实施食糖出口总量限制很大程度上是为应对国际糖价上涨而采取的预防性措施。

俄乌冲突升级以来，全球粮食价格持续走高，已攀升至多年来高位。在美国等西方国家对俄罗斯实施制裁的背景下，俄乌冲突面临长期化风险，俄乌两个农业大国的粮食出口受阻，加剧全球供应缺口。为应对国内供应紧缺和价格上涨，一些农产品大国近期陆续出台限制出口措施。有专家警告，当前全球粮食贸易保护主义抬头，不仅无助于缓解本国粮价，反而会进一步推高全球食品通胀。

(责编：于洋、高歌)