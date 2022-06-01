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欧尔班：匈牙利在欧盟对俄石油禁运中获得豁免

2022年06月01日13:19 | 来源：新华网
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　　新华社布达佩斯5月31日电（记者陈浩）匈牙利总理欧尔班5月31日表示，匈牙利成功阻止了欧盟委员会提出的禁止匈牙利使用俄罗斯石油的提议。

　　欧尔班31日凌晨在社交网站发布视频说，“布鲁塞尔的提议就像原子弹，但我们设法避免了它”，“匈牙利家庭今晚可以睡个好觉了”。

　　欧盟特别峰会5月30日至31日在布鲁塞尔召开。欧洲理事会主席夏尔·米歇尔30日深夜在社交媒体发文说，欧盟成员国领导人在特别峰会上对俄第六轮制裁达成一致，将立即禁止进口75%的俄罗斯石油，但通过管道供应的石油暂时例外。

　　在峰会开始前，匈牙利、斯洛伐克和捷克三个欧洲内陆国家均要求在对俄石油禁运中获得豁免。三国高度依赖俄罗斯石油，大部分石油通过“友谊”输油管道从俄罗斯进口，无法迅速找到替代供应源。

　　欧盟委员会5月4日提交对俄第六轮制裁措施提案，其中包括在今年年底前全面禁止从俄罗斯进口石油。匈牙利随即表示强烈反对，认为此轮制裁将危及其能源安全。由于匈牙利反对，这一提案未能在16日举行的欧盟外长会上获得通过。

(责编：于洋、高歌)

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