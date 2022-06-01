新华社布拉柴维尔5月31日电（记者史彧）世界卫生组织非洲区域主任玛奇迪索·穆蒂5月31日在公报中说，截至今年5月中旬，非洲7个国家今年累计确诊44例人感染猴痘病例（下称猴痘病例）并报告1392例疑似病例；根据对猴痘病毒及其传播方式的了解，非洲有能力阻止猴痘病例数上升。

公报说，上述猴痘病例来自喀麦隆、中非共和国、刚果（金）、利比里亚、尼日利亚、刚果（布）和塞拉利昂。

自1970年刚果（金）发现首例人感染猴痘病例以来，猴痘主要在非洲西部和中部地区流行。公报说，自2017年起，非洲多国报告猴痘病例数激增；2020年非洲猴痘疫情出现峰值，疑似病例超过6300例，2021年疑似病例降至约3200例。公报指出，非洲猴痘病例激增的原因仍然不明，可能与森林砍伐和居民侵占猴痘病毒动物宿主的栖息地有关。

穆蒂在公报中说，非洲曾成功控制多轮猴痘疫情，根据对猴痘病毒及其传播方式的了解，非洲有能力阻止猴痘病例数上升。穆蒂呼吁非洲各国加强针对重点人群的猴痘疫苗接种工作，并强调非洲能够平等地获得猴痘疫苗至关重要。

猴痘是一种病毒性人畜共患病。猴痘病毒可通过密切接触由动物传染给人，虽不易发生人际传播，但与患者密切接触也可能感染。人感染猴痘的初期症状包括发烧、头痛、肌肉酸痛、背痛、淋巴结肿大等，之后可发展为面部和身体大范围皮疹。多数患者会在数周内康复，但也有患者出现严重症状甚至死亡。

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