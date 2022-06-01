新华社北京6月1日电 通讯：企盼更美好的未来——多国儿童诉说节日心愿

新华社记者

对于很多孩子来说，每年的“六一”国际儿童节是充满欢乐的时刻。但对于那些生活仍受战乱、贫穷和安全问题困扰的孩子们来说，今年的儿童节他们怀揣的心愿，是企盼一个个更美好的未来。

对于11岁的巴勒斯坦加沙女孩法尔哈·塞利姆来说，今年6月1日是她截肢后第一个儿童节。去年巴以大规模冲突期间，她的家被以色列战机空袭炸毁，自己也在空袭中失去右腿。但塞利姆并未因此感到悲观，她在采访中不时露出笑容，“尽管截肢后我的生活变化很大，但生活还是要继续下去”。

谈到儿童节心愿，和家人一起租住在陋居的塞利姆说：“我想早点回到以前的家。”她同时期盼不再有冲突，“不希望其他孩子有像我一样的经历”。

在叙利亚首都大马士革东郊，14岁的希芭·穆萨和家人在一栋尚未完工的居民楼内生活。8年前，他们一家八口为了躲避战火、逃离家乡来到此处，挤住在两个破败的房间内，房内墙壁砖块开裂、几无家具。

当记者问穆萨儿童节心愿是什么，她回答说，最大的心愿便是能继续接受教育，这样自己才能够“支持父母、改善境遇”。

家住美国芝加哥西北郊的伯妮斯今年11岁，是一名小学六年级学生。5月底，在美国得克萨斯州一个小学发生的枪击案令人震惊，也令她对今后的生活担心不已。谈及今年的儿童节心愿，伯妮斯真诚祝愿所有小朋友都有好运，所有人都能彼此尊重。“我希望有一天，世界和平，没有环境污染，没有战争，大家都能幸福生活。”

在卢旺达北方省的坦达学校，12岁的丝特拉·伊希姆维穿着一双大号蓝色塑料拖鞋，倚靠教室墙壁，有些害羞。“足球是我最喜欢的运动，我经常和同学们一起玩。我的心愿是成为一名医生，我最喜欢的科目是科学。”伊希姆维对记者说。

伊希姆维现在就读小学六年级，排行家中老二的她每天都要先去附近的井上给家里打完水，再像很多其他孩子一样，趿拉着拖鞋，沿着弯曲、坑洼的土路步行上学。

为迎接儿童节，卢旺达华侨华人协会日前在坦达学校开展了一场爱心捐赠活动，在卢侨界企业和个人纷纷为孩子们捐赠食品、学习用品和衣物等礼物。

伊希姆维和伙伴们获得了新的鞋子作为节日礼物，她笑着说：“我喜欢上学，相信我能够完成学业。”

少年儿童是一个国家和民族的希望，也是国家之间友好关系发展的未来。为了欢庆儿童节，中国大使馆、中资企业及华人协会等在多个国家积极行动，纷纷举办丰富多彩的活动，从捐赠文具食物、举行中外儿童线上文艺联欢到承诺出资援助扩建学校等，用实际行动帮助各国儿童更好地实现他们的心愿。

卢旺达坦达学校校长加库巴说：“往年为庆祝儿童节，我们会组织写作和绘画比赛，获胜者将获得书籍、文具等奖品。”而今年华侨华人协会捐赠的礼物将进一步帮助学生开展学习和课外活动，“这些礼物是中国人民与我们学校、与卢旺达人民之间友谊的象征”。（参与记者：柳伟建、汪建、徐静、吉莉）

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