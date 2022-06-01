新华社卢萨卡5月31日电（记者张玉亮）由中国政府援建的赞比亚国际会议中心项目竣工移交仪式5月31日在赞首都卢萨卡举行。赞比亚总统希奇莱马率多名高级别官员出席仪式。

希奇莱马当天为国际会议中心揭幕并发表讲话，由衷感谢中国政府，盛赞中国是赞比亚的全天候伙伴。他表示，赞比亚独立以来，中国政府为赞经济社会发展提供了许多帮助，还为赞比亚修建了坦赞铁路。国际会议中心是中国政府和人民馈赠的又一珍贵礼物，将帮助赞比亚顺利承办非盟峰会，并举办更多国际会议。

希奇莱马表示，近年来中国与赞比亚在基建、能源、航空、医疗卫生、教育等领域进行了广泛合作，为两国人民带来福祉。他邀请更多中资企业赴赞投资兴业，期待更多赞比亚商品进入中国市场，实现两国互利共赢。

中国驻赞比亚大使杜晓晖在致辞中表示，援赞比亚国际会议中心项目是在两国元首的共同支持下实施的。项目的竣工移交是中赞传统友谊精神的体现，是坦赞铁路精神在新时代的体现，是中非友好合作精神的体现。非盟峰会今年7月将在赞比亚召开，中国援建的国际会议中心将为促进整个非洲的团结作出贡献。中国愿与非洲国家一道，为充满不确定性的世界带来确定性，带来和平与发展。

赞比亚是南部非洲第一个与中国建交的国家。为帮助赞比亚顺利承办非盟峰会，助力赞比亚深化国际交流与合作，经中赞双方友好协商，中方同意为赞方援建国际会议中心。

据项目施工方中国江苏国际经济技术合作集团有限公司赞比亚分公司总经理汪树林介绍，国际会议中心项目总建筑面积约2.4万平方米，包含1个2500座的会议大厅、1个1000座的多功能厅及相关附属设施。项目于2020年初动工，施工方克服新冠疫情带来的不利影响，保质保量推进工程建设，确保会议中心顺利交付。

(责编：胡永秋、杨光宇)