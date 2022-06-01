谢佳宁

一只扇形锤头鲨从厄瓜多尔加拉帕戈斯群岛前往哥斯达黎加可可岛，近700公里的旅程，用了不到两周时间。之后，它继续经过大致相同的距离到达巴拿马湾，在美丽的红树林中产下后代后返回家园。这是科学家们通过卫星追踪记录下来的真实影像。得益于该地区海洋保护区的扩大，加拉帕戈斯群岛众多海洋生物往来迁徙的走廊犹如一条高速公路，让它们可以更加自由地繁衍生息。

加拉帕戈斯群岛位于厄瓜多尔海岸以西1000公里处，面积7500多平方公里。这里约80%的鸟类、97%的爬行动物和哺乳动物、超过30%的植物，以及20%的海洋生物都是独有的，被誉为“活的生物进化博物馆”。19世纪30年代，英国生物学家达尔文曾到这里考察，获得创作《物种起源》的灵感。1978年，加拉帕戈斯群岛被联合国教科文组织列为世界自然遗产，是全世界最重要的海洋保护区之一。

海洋是地球生态系统的重要组成部分，海洋环境保护关乎地球生态系统平衡和人类未来。建立海洋保护区，是保护海洋环境的重要举措。英国《自然》杂志的研究显示，扩大海洋保护区范围，可以极大地增加生物多样性。厄瓜多尔博物学家桑切斯表示，由于非法和过度捕捞，加拉帕戈斯海域生物多样性面临威胁，扩大海洋保护区是正确选择。“我们需要哥伦比亚、巴拿马和哥斯达黎加与我们一起扩大海洋保护区的规模，这样才能更好地保护迁徙走廊上的生物。”

为更好地保护海洋生物，哥斯达黎加、哥伦比亚、厄瓜多尔和巴拿马四国去年11月签署《东太平洋热带海洋通道保护和管理宣言》，决定扩大现有的海洋保护区面积。今年1月，厄瓜多尔宣布正式将加拉帕戈斯海洋保护区面积由13.8万平方公里拓展至19.8万平方公里。未来，加拉帕戈斯海洋保护区将与哥伦比亚、巴拿马和哥斯达黎加扩大后的海洋保护区连成一片，从而建立起西半球最大的海洋保护区。

厄瓜多尔将这片新扩建的海洋保护区取名为“兄弟情”，传递出共同加强海洋生物多样性保护、构建海洋命运共同体的决心。在今年2月中厄两国关于深化中厄全面战略伙伴关系的联合声明中，中方祝贺厄方在加拉帕戈斯群岛创建“兄弟情”海洋保护区，为保护和可持续使用生物多样性，为当前和子孙后代保护地球作出贡献。

“我们所处的这些岛屿，教会了我们很多关于我们自己的事情。”厄瓜多尔总统拉索今年1月在加拉帕戈斯群岛参加海洋保护区扩建法令签署仪式时表示，“我们不应充当这些岛屿和海洋的绝对主人，而应当好它们的保护者。”拉美四国共同扩建海洋保护区具有启示意义，人类只要共同致力于以科学和友善的方式与海洋互动，就能汇聚起保护海洋环境的巨大力量，共建人类美好家园。

《 人民日报 》（ 2022年06月01日 15 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)