人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

《自然》网站——

抗体调查显示大多数美国儿童曾感染新冠病毒

2022年06月01日05:24 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　据新华社伦敦5月31日电  （记者郭爽）英国《自然》杂志网站近日刊载的一项研究报告说，抗体调查显示，截至今年2月大多数17岁及以下美国儿童已感染过新冠病毒。

　　去年9月至今年2月期间，美国疾病控制和预防中心流行病学家克丽丝蒂·克拉克领衔的团队对超过8.6万名18岁以下美国儿童的血清样本进行了新冠抗体检测，其中包括6100名1至4岁儿童的血清样本，以此估算美国整个儿童群体因新冠病毒感染而达到的血清新冠抗体阳性率。

　　调查和估算结果显示，去年12月至今年2月，1至4岁美国儿童新冠病毒感染率增幅超过一倍，从33%增至68%。截至今年2月，在美国各年龄段儿童中，5至11岁年龄段新冠病毒感染率最高，达到77%；12至17岁年龄段新冠感染率达74%。

　　该研究估算的美国儿童实际新冠病毒感染率远高于此前的相关报告数据。美国儿科学会和儿童医院协会5月23日发布的报告显示，自疫情暴发以来，美国累计近1330万名儿童确诊感染新冠病毒，美国儿童群体新冠病毒感染率约17%。

　　美国儿童的高感染率也反映在住院数据上。据《自然》网站报道，在奥密克戎毒株传播高峰期，美国因新冠病毒感染入院的5岁以下儿童人数是德尔塔毒株传播高峰期的5倍，进入重症监护室的儿童人数比德尔塔传播高峰期高出3.5倍。


　　《 人民日报 》（ 2022年06月01日 15 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部