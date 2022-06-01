马俊杰

山水林田湖草沙是相互依存、紧密联系的生命共同体。习近平总书记指出：“要统筹山水林田湖草沙系统治理，实施好生态保护修复工程，加大生态系统保护力度，提升生态系统稳定性和可持续性。”统筹山水林田湖草沙系统治理，是习近平生态文明思想的重要内容，为正确处理人与自然关系，坚定不移走生态优先、绿色发展之路，建设美丽中国提供了科学指引。

习近平总书记指出：“自然是生命之母，人与自然是生命共同体”“人的命脉在田，田的命脉在水，水的命脉在山，山的命脉在土，土的命脉在林和草，这个生命共同体是人类生存发展的物质基础”。山水林田湖草沙通过能量流动与物质循环相互联系、相互影响，形成相对独立又彼此依存的关系，共同维持着地球生态系统正常运行。做好山水林田湖草沙一体化保护和系统治理工作，必须深刻认识和把握生态文明建设规律，突出人与自然和谐共生的价值追求，从更好保护生态系统完整性出发，立足各生态系统自身条件，遵循“宜耕则耕、宜林则林、宜草则草、宜湿则湿、宜荒则荒、宜沙则沙”的原则，既不能一味放任、屈从生态系统的变化，也不能仅仅按照主观意志对生态系统进行人为干预；坚持自然恢复为主、人工修复为辅，综合考虑自然生态系统的系统性、完整性，以江河湖流域、山体山脉等相对完整的自然地理单元为基础，结合行政区域划分，科学开展生态保护修复。我们要深入贯彻落实习近平生态文明思想，遵循客观规律，坚持系统观念，增强各项举措的关联性和耦合性，更好统筹山水林田湖草沙系统治理。

统筹山水林田湖草沙系统治理，必须统筹兼顾、整体施策、多措并举，充分考虑人类实践活动对整个自然系统及其子系统可能造成的影响。一是加强整体保护，统筹考虑自然生态各要素、山上山下、地上地下、陆地海洋以及流域上下游和左右岸，进行整体保护、系统修复、综合治理。二是大力实施生态保护修复工程，加大生态系统保护力度，全面提升森林、河湖、湿地、草原、海洋等自然生态系统质量和稳定性。三是加强开发、利用与保护、修复之间的协同，不同要素、区域、系统之间的协同，以及相关部门、主体之间的协同，构建全方位、全地域、全过程的协调机制。

统筹山水林田湖草沙系统治理，关系新时代生态文明建设全局，关系我国生态安全和中华民族永续发展，必须从大处着眼，不断加强生态战略研究，持续深化自然资源保护战略、能源开发与利用战略研究。根据不同地区实际，分区域保护、分类别治理，统筹森林、湿地、水系流域、野生动物栖息地等生态空间，着力构建以青藏高原生态屏障、黄土高原—川滇生态屏障、东北森林带、北方防沙带和南方丘陵山地带以及大江大河重要水系为骨架，以其他国家重点生态功能区为重要支撑，以点状分布的国家禁止开发区域为重要组成的生态安全战略格局。

统筹山水林田湖草沙系统治理是一项复杂的系统工程，必须充分发挥科技创新的驱动作用，不断强化生态环境治理、监测、修复等关键核心技术自主研发能力，集中力量突破关键核心技术“卡脖子”问题。大力推进生态空间数字化管控，利用5G、大数据、人工智能、卫星遥感等技术手段，构建全周期全过程动态监测体系，不断提升生态保护、修复和管理信息化、数字化、智能化水平。科学高效利用调查监测数据，开展山水林田湖草沙生命共同体承载能力、适应性、脆弱性、敏感性评价以及生态系统健康状况评价，为制定生态修复保护方案提供科学决策依据，助力绘就山清水秀、林茂田丰、湖净草绿、沙稳冰洁的壮美生态画卷。

（作者为中国地质大学（北京）党委书记）

《 人民日报 》（ 2022年06月01日 09 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)