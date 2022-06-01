2022金砖国家女性领导力论坛暨金砖国家女性创新大赛颁奖典礼在京举行
2022年06月01日05:21 | 来源：人民网－人民日报
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新华社北京5月31日电 2022金砖国家女性领导力论坛暨金砖国家女性创新大赛颁奖典礼5月31日在京举行。全国人大常委会副委员长、全国妇联主席沈跃跃出席开幕式并为大赛获奖选手代表颁奖。
沈跃跃在讲话中指出，在习近平主席的重要倡议和高度重视下，金砖国家女性创新大赛成为女性积极参与金砖工商合作的重要平台。当前，百年变局和世纪疫情叠加影响，希望金砖各国妇女落实领导人共识，为促进金砖国家人民的友谊和经济社会发展作出新的贡献。她倡导坚持人民至上，帮助妇女摆脱疫情影响；坚持发展优先，支持妇女创业创新；坚持互学互鉴，深化团结合作，为推动构建人类命运共同体不懈努力。
本次活动在中国贸促会、中国国际商会的指导和全国妇联的支持下，由金砖国家女性工商联盟中方理事会主办。本次大赛共有449名女性参赛，最终评选出15位“木兰奖”和5位“抗疫特殊贡献奖”获得者。金砖国家驻华使节、政商界代表、获奖选手等以线上或线下方式出席活动。
《 人民日报 》（ 2022年06月01日 08 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)
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