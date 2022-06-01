新华社北京5月31日电 2022金砖国家女性领导力论坛暨金砖国家女性创新大赛颁奖典礼5月31日在京举行。全国人大常委会副委员长、全国妇联主席沈跃跃出席开幕式并为大赛获奖选手代表颁奖。

沈跃跃在讲话中指出，在习近平主席的重要倡议和高度重视下，金砖国家女性创新大赛成为女性积极参与金砖工商合作的重要平台。当前，百年变局和世纪疫情叠加影响，希望金砖各国妇女落实领导人共识，为促进金砖国家人民的友谊和经济社会发展作出新的贡献。她倡导坚持人民至上，帮助妇女摆脱疫情影响；坚持发展优先，支持妇女创业创新；坚持互学互鉴，深化团结合作，为推动构建人类命运共同体不懈努力。

本次活动在中国贸促会、中国国际商会的指导和全国妇联的支持下，由金砖国家女性工商联盟中方理事会主办。本次大赛共有449名女性参赛，最终评选出15位“木兰奖”和5位“抗疫特殊贡献奖”获得者。金砖国家驻华使节、政商界代表、获奖选手等以线上或线下方式出席活动。

《 人民日报 》（ 2022年06月01日 08 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)