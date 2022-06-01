新华社斯德哥尔摩5月31日电（记者和苗）第六届气候行动部长级会议5月30日和31日以线下线上结合方式举办。中国生态环境部部长黄润秋作为中方联合主席以视频方式出席会议并作开幕致辞，中国气候变化事务特使解振华在瑞典斯德哥尔摩现场出席会议并发言。

黄润秋表示，气候变化是全人类的共同挑战。1992年5月，《联合国气候变化框架公约》（简称《公约》）正式通过，开启了国际社会携手应对气候变化的宏伟征程。30年来，《公约》及其《京都议定书》《巴黎协定》见证了我们一起走过的非凡历程。今天，积极应对气候变化成为人类共识，绿色低碳转型成为全球行动。

黄润秋指出，应对气候变化，关键是起而行之。习近平主席于2020年9月宣示中国将力争2030年前实现碳达峰、努力争取2060年前实现碳中和，展示了负责任大国的担当。中国言必信、行必果，成立碳达峰碳中和工作领导小组，发布碳达峰碳中和顶层设计文件，实施重点领域和重点行业减污降碳行动，启动全球规模最大碳市场上线交易，以行动实效为全球气候治理提供中国方案、作出中国贡献。同时，大力开展气候变化南南合作，通过投入资金支持、签署合作文件、开展减缓和适应项目、举办培训班等形式，帮助发展中国家提高应对气候变化能力。

黄润秋强调，当前气候多边进程进入落实《巴黎协定》的新阶段，希望各方凝聚共同意愿，坚定不移共建公平合理、合作共赢的全球气候治理体系；强化系统观念，把应对气候变化纳入国家可持续发展整体框架，努力实现经济社会发展与应对气候变化协同增效；深化合作互鉴，不断提升合作水平，取长补短、互学互鉴、互利共赢，确保应对气候变化取得实效。期待与会嘉宾围绕事关全球气候治理的重点问题深入讨论，为《公约》及其《巴黎协定》全面平衡有效持续实施注入强大动力。

解振华在发言中指出，今年是《公约》达成30周年。展望未来，希望各方坚持多边主义，维护《公约》主渠道地位，坚持务实行动导向、坚持解决方案导向，推动《公约》进程与其他领域形成协同效应。《公约》第二十七次缔约方大会（COP27）应以落实为主题，以适应和资金为成果亮点，中方支持埃及举办一届成功的缔约方大会。希望各方落实共同但有区别的责任等原则和国家自主决定贡献的制度安排，将国家自主贡献目标转化为扎实行动。

气候行动部长级会议由中国与欧盟、加拿大于2017年共同发起。本届会议聚焦气候行动与实施，欧盟委员会执行副主席蒂默曼斯、加拿大环境和气候变化部部长吉尔博、《公约》秘书处执行秘书埃斯皮诺萨等30多位代表参会。中国外交部、国家发展改革委、生态环境部等有关部门代表现场参会。

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