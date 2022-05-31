新华社北京5月31日电 综合新华社驻外记者报道：据今日俄罗斯通讯社5月31日报道，俄罗斯外交部国务秘书、副部长伊万诺夫对当地媒体说，目前暂无必要从不友好国家撤离使馆工作人员。据乌克兰国家通讯社30日报道，乌总统办公室顾问波多利亚克接受乌媒体采访时说，目前乌俄在政治和外交方面的谈判已暂停。

——据今日俄罗斯通讯社31日报道，伊万诺夫说，目前暂无必要从不友好国家撤离使馆工作人员，但俄方已制定相关措施以应对可能出现的意外情况。在反俄情绪高涨的个别国家，当地政府根据国际义务采取了必要措施，以保护俄驻外代表处免受极端分子袭击。

——乌克兰国家通讯社31日援引乌各地军事部门的消息报道，截至当天上午，俄军继续炮击哈尔科夫、尼古拉耶夫和第聂伯罗彼得罗夫斯克。苏梅和阿夫迪夫卡地区也遭到俄军火力打击。顿涅茨克和卢甘斯克地区的战斗仍在继续。乌通社当天援引卢甘斯克地区军事行政长官谢尔盖·盖代的话报道说，在卢甘斯克地区，北顿涅茨克市的部分地区已被俄军控制。俄军正开展军事行动，清理北顿涅茨克市周边地区，但乌军仍在抵抗。

——据乌克兰总统网站30日报道，乌总统泽连斯基当天在基辅会见了到访的法国欧洲和外交部长卡特琳·科隆纳，双方就武器援助、加强对俄制裁、欧盟候选国地位以及解除乌南部港口封锁等问题进行了讨论。

——据乌克兰国家通讯社30日报道，乌总统办公室顾问波多利亚克接受乌媒体采访时说，目前乌俄在政治和外交方面的谈判已暂停。但为了交换被关押人员、建立人道主义走廊和疏散民众，双方在人道主义方面的谈判仍在进行。

——顿涅茨克市长30日在社交媒体上说，该市当天遭乌克兰武装力量袭击，造成5人死亡、12人受伤。

——俄罗斯国防部发言人科纳申科夫30日说，俄火箭炮部队摧毁乌克兰62个指挥所、593个人员与军事装备集中区、4套“冰雹”多管火箭炮和1个弹药库等。俄军还使用火炮打击了位于尼古拉耶夫市的造船厂棚库，摧毁乌方15辆坦克和步兵战车、5门火炮。他说，自开展特别军事行动以来，俄军共摧毁乌军183架飞机、128架直升机、1064架无人机、325套防空导弹系统、3323辆坦克和其他装甲车、451台多管火箭炮、1731门野战火炮及迫击炮、3294辆特种军用车辆。

——乌克兰武装部队总参谋部30日在社交媒体上说，截至当天，俄军在对乌作战中已损失人员30350人，损失坦克1349辆、装甲车3282辆、火炮643套、多管火箭炮205套、防空系统93套、固定翼飞机207架、直升机174架、战术无人机507架、舰船和巡逻艇13艘、汽车和燃油运输车2258辆。

——荷兰加斯特拉能源公司30日表示，由于该公司拒绝以卢布支付天然气账款，俄罗斯天然气工业股份公司宣布将从31日起停止向荷兰供应天然气。荷兰气候与能源大臣罗布·耶滕在社交媒体上说，俄方断供不会影响荷兰民用天然气的实际供应。（参与记者：李东旭、李铭、李奥、王湘江、陈畅）

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