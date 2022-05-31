新华社耶路撒冷5月31日电 以色列外交部长亚伊尔·拉皮德5月30日接受以军方电台采访时证实，以色列正与美国和相关海湾国家沟通协调与沙特阿拉伯实现关系正常化事宜。

“我们相信与沙特推进关系正常化进程是可能的，这符合我们的利益。”拉皮德强调保障两国安全利益的重要性，并表示将分步推进这一漫长进程。

在美国政府推动下，阿拉伯联合酋长国、巴林、苏丹、摩洛哥近年相继同以色列实现关系正常化。此前，阿拉伯国家中仅埃及、约旦同以色列建交。

尽管以沙两国未实现关系正常化，但近年来秘密交往不断，关系走暖。据以色列i24新闻频道报道，两国多年来一直在“闭门讨论外交和安全议题”。

沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼数月前接受美国《大西洋月刊》访谈时说，沙特视以色列为“潜在盟友”，双方“在很多方面有共同利益诉求”。

两国商务往来也初见端倪。以色列《环球报》近日报道，数十名以色列科技企业家和商务人士已持特殊签证往返两国，磋商沙特对以色列基金投资。

美国《华尔街日报》此前报道，沙特方面已着手投资两家以色列企业，这是“沙特公共投资基金现金直接流向以色列的第一个已知实例，表明两国商务往来意愿越发强烈。”

另据美国阿克西奥斯新闻网报道，美国国家安全委员会中东和北非事务协调员布雷特·麦格克和国务院高级能源安全顾问阿莫斯·霍克斯坦日前访问沙特，双方举行秘密谈判。

舆论认为，美方官员此访意在最终敲定将红海蒂朗、塞纳菲尔两岛主权从埃及转移至沙特事宜，这是推动以沙关系正常化的重要一步。两岛位于亚喀巴湾和红海交界处，战略位置十分重要。

上世纪50年代以来，两岛长期处于埃及实际管辖之下。2017年6月，埃及总统阿卜杜勒-法塔赫·塞西批准埃及政府与沙特政府签署有关两岛主权归属沙特的协议，但协议一直未最终敲定。

根据埃及与以色列1979年签署的和平协议，以色列民用、军用船只可安全通过蒂朗海峡，这使得以色列拥有了重要的红海出海口。两岛归属权若要转移给沙特，则需以方支持才能继续推进。（王卓伦 尚昊）

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