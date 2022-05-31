新华社北京5月31日电 尼泊尔军方30日证实，救援人员在客机坠毁现场发现21具遇难者遗体，仍有一名失联人员没有找到。

暂时不清楚坠机原因。按尼方人员的说法，现场天气状况不佳，客机似乎撞山。

失事客机为尼泊尔塔拉航空公司客机，当地时间29日上午从尼泊尔中西部卡斯基县博克拉机场起飞，原定飞往木斯塘县佐姆索姆。这趟航班飞行时间通常在20分钟左右，但在计划落地时间5分钟前失联。尼泊尔军方30日发现坠机现场。

尼泊尔民航局说，这架飞机在海拔大约4420米高度“遭遇事故”。据路透社报道，飞机坠毁时，天气多云。

飞机起飞的博克拉机场发言人德夫·拉杰·苏贝迪说：“通过分析我们获取的图片，飞机似乎没有着火。东西都散落在现场。这架航班似乎撞到山上的一大块岩石。”

法新社援引航空安全网消息报道，失事客机由加拿大德哈维兰飞机公司制造，首飞时间在40多年前。

尼泊尔政府说，已经组建5人的调查小组，以确定坠机原因并为日后避免此类事故提出预防性举措。

塔拉航空公司说，客机共搭载19名乘客和3名机组人员，乘客中有4名印度人和2名德国人，其余是尼泊尔人。尼泊尔军方发言人纳拉扬·西尔瓦尔告诉法新社记者，截至30日晚，“已经发现21具遗体，搜救队正在寻找最后一个”。

大约60人参与救援，包括军方、警察、山区向导和当地居民。由于路况不佳，多数救援人员徒步赶到坠机现场。

尼泊尔位于喜马拉雅山南麓，每年吸引不少登山和徒步爱好者。尼泊尔境内路况较差，游客和登山者大多选择乘坐客机前往一些偏远区域。不过，即使对经验丰富的飞行员来说，险峻的山区地形和多变的天气也充满挑战。

2018年3月，美国-孟加拉航空公司一架飞机在尼泊尔首都加德满都机场附近坠毁，致死51人、重伤20人。1992年，一架巴基斯坦国际航空公司航班在加德满都机场附近坠毁，致死167人。（刘秀玲）

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